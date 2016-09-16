Алеппо, Сирия, 16 сентября, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ обстреляли химическими снарядами селения Хирбель и Им-Хуш на севере провинции Алеппо, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на курдское ополчение. В результате обстрела отравления получили восемь человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Обстрел произошел утром 16 сентября во время действия режима прекращения огня в Сирии. Боевиками были обстреляны поселения Им-Хуш и Хирбель. Обстрел был произведен снарядами с химическими веществами. Пострадали пять мирных жителей и трое боевиков одной из местных группировок. По информации источника, доставленные в госпиталь люди потеряли сознание через два часа, на их телах были следы отравляющих химических веществ.

Отметим, что ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что США не станут координировать с Россией удары по боевикам ИГИЛ в Сирии до тех пор, пока в Алеппо не будет обеспечен коридор для конвоев с гуманитарной помощью. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил Джону Керри о многочисленных нарушениях режима прекращения огня незаконными вооружёнными формированиями и призвал Вашингтон ускорить выполнить обязательства об отделении подконтрольных ему подразделений оппозиции от террористических группировок, на которые условия перемирия не распространяются.