Москва, 16 сентября, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Крупнейшие российские банки создадут спецдепозиты для сбережения средств, накопленных собственниками жилья на капитальный ремонт. Об этом сообщили представители кредитных организаций в рамках совещания под председательством замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, передает пресс-служба Минстроя.

Копилки

Предполагается, что данные депозиты должны защитить накопленные средства от инфляции и увеличить сумму на проведение работ за счет начисленных процентов. Ряд кредитных организаций уже ввел соответствующие финансовые продукты. В ближайшее время подобные программы появятся и в других банках, соответствующих требованиям Жилищного кодекса о размере уставного капитала в 20 млрд руб. По данным ЦБ, сегодня им соответствует 53 банка.

«Законодательством предусмотрен удобный механизм защиты средств, накопленных собственниками на капремонт. Если дом новый, то накопления могут формироваться и 5, и 10 лет и, безусловно, необходимо обеспечить удобные и безопасные инструменты их сбережения», — прокомментировал Чибис.

В июле 2016 года в Жилищный кодекс Российской Федерации были внесены очередные изменения. Одним из них является норма, предполагающая упрощение принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о переходе на специальный счет. Поправками предусматривается, что решения общего собрания собственников о выборе способа формирования фонда капитального ремонта принимаются более чем 50% голосов (ранее их должно было быть не менее двух третей).

Другим важным изменением стало установление понятия «специальный депозит»: теперь владелец специального счета на основании решения общего собрания собственников может разместить временно свободные средства на специальном депозите. При этом полученные доходы могут использоваться только в целях финансирования капитального ремонта. Эта поправка позволит обеспечить сохранность средств фондов капитального ремонта, формируемых на специальных счетах, от инфляции.

Закон, обязывающий собственников жилья в многоквартирных домах платить за капитальный ремонт, был принят в конце 2012 года. Действовать он начал в разное время в разных регионах страны. В Москве он вступил в силу с 1 июля 2015 года, взносы составили 15 рублей за 1 квадратный метр.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в сентябре 2015 года, только 9% россиян считают, что собственники жилья должны сами оплачивать капремонт. 43% россиян заявили, что это бремя должен взять на себя собственник при участии государства, а 45% — что государство должно полностью оплачивать расходы на капремонт.