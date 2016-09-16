Псков, 16 сентября, 2016, 20:25 — ИА Регнум. В Псковской области, по данным на 16 сентября, по выборам депутатов Государственной думы выдано 2714 открепительных удостоверений, по выборам в областное собрание депутатов — 2334. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии региона, это 0,5% и 0,3% соответственно от общего количества избирателей.

«Добро пожаловать!»

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков призвал не спекулировать на этой теме.

Облизбирком сегодня, 16 сентября, на расширенном заседании единогласно принял постановление о готовности избирательных комиссий к проведению всех выборов, назначенных в регионе на 18 сентября 2016 года. На 85 участках в Пскове будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). За ходом выборов будут следить наблюдатели, в том числе 12 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей Бюро по оценке демократических институтов и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, аккредитованных ЦИК России по выборам депутатов Госдумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Псковской области пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва, Псковского областного собрания депутатов шестого созыва и муниципальные выборы: главы Новосокольнического района и депутата Себежского районного собрания.