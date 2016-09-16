Симферополь, 16 сентября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Один из резервных дизель-генераторов загорелся в ходе концерта местных творческих коллективов на площади Ленина в Симферополе 16 сентября. По некоторым данным, концерт проводило местное отделение «Единой России».

Пожарный шланг

Пожар произошел около 19:00, сообщает ИА «Крыминформ», когда концерт заканчивался. Пожарные прибыли оперативно и за считанные минуты справились с огнем.

Происшествие паники не вызвало. Обошлось без пострадавших.

Концерт-митинг «Единой России», по сообщению администрации Симферополя, проводился 16 сентября с 16:30 до 20:30. На этот период в центре города закрыли движение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что четверть дизельных генераторов (ДГУ), находящихся на балансе у ГУП РК «Крымские генерирующие системы», — или 345 ДГУ из 1120 — неисправны. Глава республики тогда назвал такую ситуацию недопустимой.

Резервные ДГУ активно использовались в Крыму во время блэкаута, часть из них выходила из строя. Восстановлением неисправных ДГУ должен был заниматься 13 судоремонтный завод Черноморского флота в Севастополе. Однако там они надолго встали «в очереди на ремонт». Правительство Крыма нашло новых исполнителей ремонтных работ.