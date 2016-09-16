Уфа, 16 сентября, 2016, 20:07 — ИА Регнум.



Илья Репин. Продавец новостей. 1873

Башкирия может добиться большего, если использует «человеческий капитал» в привлечении инвестиций и создании инноваций, посредством формирования интеллектуального капитала современной республики. Об этом ИА REGNUM заявил экономист Константин Кузьминых. Он считает, что после сентябрьских выборов 2016 года депутаты на всех уровнях для достижения успеха должны обратить внимание на свой «человеческий капитал».

«Непонимание важности формирования современного человеческого капитала у населения негативно скажется на социально-экономическом самочувствии, — считает эксперт. — Оружие настоящих депутатов — их человеческий капитал, который направлен на качественное совершенствование со скоростью «времени» законодательства и стратегической заботе об избирателях».

Владимир Путин 8 февраля 2008 года на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» назвал главным конкурентным преимуществом, при переходе от инерционного энергосырьевого сценария к стратегии инновационного развития страны, реализацию человеческого потенциала. 12 декабря 2012 года в ходе обращения Федеральному собранию РФ президент России предупредил о вступлении России и мира в новый этап развития. Глава государства заявил, что сегодня назревают новые геополитические, экономические разломы, в будущем начнутся новые глобальные битвы за ресурсы, ключевым из которых станет интеллект, человеческий капитал. По мнению Кузьминых, хорошее понимание важности современного формирования человеческого капитала проявляет глава Башкирии Рустэм Хамитов.

На пленарном заседании межрегионального форума «Управление человеческим капиталом: стратегия перемен» в ноябре 2014 года Хамитов подчеркнул, что движения вперёд не будет без человеческого капитала. Год спустя — 26 ноября 2015 года, обратившись с ежегодным посланием Государственному Собранию, глава региона обозначил приоритеты работы в части формирования инновационной экономики, укрепления человеческого капитала, обеспечения достойного уровня жизни. Инициативу по изучению и формированию человеческого капитала Ассоциации молодых депутатов РБ поддержали глава республики, органы власти, общественные организации и представители бизнеса.

«В апреле 2016 года были проведены 6 зональных стратегических сессий форума «Башкортостан 2030», объединившие все районы Башкирии, отметил эксперт. — Тысяча участников сессий озвучили и взяли ответственность за выполнение более 3000 тысяч конкретных предложений, имеющих как районные масштабы, так и межрайонные и республиканские перспективы реализации, способствующие комплексному социально-экономическому развитию региона. Площадки форума «Башкортостан 2030» по развитию сельских территорий были направлены на приоритетные в развитии районные сферы: человеческий капитал, сельское хозяйство, предпринимательство, туризм, общественный контроль и местное самоуправление», — отметил эксперт.

Российский опыт показывает заинтересованность человеческим капиталом в формате стратегических сессий для более качественной проработки региональных стратегий социально-экономического развития. В этом году проведена региональная стратегическая сессия «Человеческий капитал Альметьевской агломерации: формирование, удержание, развитие». В отличие от форума «Башкортостан 2030», где кроме органов власти были представлены общественные организации и бизнес сообщество, а драйверами воплощения идей явились молодые депутаты, в ней приняли участие только представители органов власти, руководители кадровых служб отраслевых предприятий, представители центров занятости населения, высших и средних учебных заведений.

Основными вопросами обсуждения стали вопросы развития человеческого капитала Альметьевской агломерации, в том числе стратегические драйверы его развития, индикаторы целевого состояния человеческого капитала и ключевая стратегическая цель направления «Человеческий капитал» Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года.

В ноябре 2015 года в Сибирском федеральном университетепри поддержке Центра социальных программ РУСАЛа и Российской инженерной академии (Красноярское региональное отделение) состоялась стратегическая сессия «Красноярск 2030: новый стратегический вектор». Основными задачами данной стратегической сессии стали анализ глобальных трендов развития городов, динамики сибирских городов и ситуации Красноярска, разработка концепта нового позиционирования столицы и формулирование стратегических приоритетов и задач развития Красноярска. Тематикой работы групп стали «Эффективный город: управление, экономика, экология», «Энергичный город: социальный контракт, институты, человеческий капитал», «Умный город: инфраструктура жизнедеятельности и развития».

По результатам работы в группах было организовано обсуждение стратегических приоритетов и задач развития города в долгосрочной перспективе. Для сопровождения стратегической сессии на экспертно-аналитическом портале «Сибирский Фронтир» был запущен спецпроект «Будущее Красноярска: перезагрузка». Представленные форматы стратегических сессий разные по масштабу и проблематике. Есть кардинальные отличия и сходства, но важность нахождения новых точек роста для раскрытия внутренних резервов и ресурсов регионов, использование районных потенциалов внешнеэкономической деятельности, межрайонного и межрегионального сотрудничества соответствует времени и условиям, в которых мы живем, тем задачам, которые перед нами стоят"сегодня и завтра», отметил экономист.

Константин Кузьминых отметил, что на форуме «Башкортостан 2030», в отличие от других региональных форумах, инициативы по развитию территорий исходят не сверху, а от самих же жителей республиканских районов и городов. Масштаб охвата территорий, зональная система форума, комплексность, ответственность на местах, контроль и внедрение инициатив молодыми законодателями — хорошие отличительные черты стратегических сессий республиканского форума «Башкортостан 2030». Стратегические сессии по формированию человеческого капитала показали уровень интеллекта, эмоциональное состояние жителей районов, их заинтересованность в развитии, желании изменить ситуацию, смелость брать на себя ответственность за результат и умение создавать мобильные эффективные команды.

«Конечно, не все у нас так прекрасно, как представляют многие и это надо обсуждать и действовать. Участники «Башкортостан 2030» совместно с экспертами сгенерировали более 500 пунктов плана, направленного на сохранение и эффективное применение человеческого капитала. Стратегический план включает в себя конкретные предложения и идеи по борьбе с наиболее распространенными в сельской местности проблемами, такими как отсутствие стратегии интеллектуального развития, отток молодежи, злоупотребление алкоголем, как фактора деградации человеческого капитала, отсутствие качественно-организованного досуга местных жителей. К сожалению, знания устаревают очень быстро, поэтому особое внимание уделяется поиску доступных современных вариантов повышения уровня образования сельских жителей. Все выявленные в муниципальных районах проблемы объединяет их комплексный характер. Создана полная картина ситуации в сельской местности, найдены пути, методы и принципы формирования современного человеческого капитала», — заключил Кузьминых.