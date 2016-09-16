Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. США и Россия призывают провести встречу Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, передаёт ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM

16 сентября СБ ООН проведёт закрытые консультации.

Инициатива о созыве заседания Совбеза была выдвинута спустя день после того, как постпред России при ООН Виталий Чуркин выразил надежду на то, что Совет примет резолюцию в поддержку договора о режиме прекращения огня на следующей встрече Генеральной Ассамблеи, на которую съедутся лидеры со всего мира.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия намерена опубликовать детали соглашения о перемирии, выработанного совместно с госсекретарем США Джоном Керри.