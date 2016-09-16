Москва, 16 сентября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 22 сентября 2016 года вводит запрет на поставки овощей и фруктов из Египта, сообщила журналистам заместитель руководителя ведомства Юлия Швабаускене.

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По ее словам, ввоз цитрусовых, томатов, картофеля и другой продукции будет временно ограничен с 22 сентября. Запрет вводится по причинам несоответствия фитосанитарной системы Египта требованиям Россельхознадзора.

О продолжительности ограничительных мер и условиях их снятия пока не сообщается.