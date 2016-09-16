Бишкек, 16 сентября, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на возражения украинского посла в Киргизии Николая Дорошенко о том, что Россия якобы аннексировала Крым на саммите СНГ в Бишкеке. Об этом сегодня, 16 сентября, пишет «Российская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Решение

Когда Молдавия взяла самоотвод и было объявлено, что следующий саммит СНГ пройдет в России, слово взял посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко. Он заявил, что Россия «аннексировала» Крым и что украинская сторона категорически против председательства России в СНГ.

Владимир Путин ответил украинскому послу.

Российский лидер резко одернул украинского дипломата фразой: «Россия ничего не аннексировала». Он добавил, что все то, что произошло с Крымом — это результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота.

«Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории. Эти действия находятся в полном соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций», — напомнил президент.

Кроме того, Путин напомнил, что Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала устав СНГ и вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить предложения по поводу организации работы этой структуры. Поэтому любые возражения Киева по поводу председательства России в СНГ неуместны.