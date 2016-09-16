Санкт-Петербург, 16 сентября, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Министерство обороны России считает себя непричастным к появлению в Петербурге мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму. Это следует из официального ответа ведомства депутату петербургского Законодательного собрания Алексею Ковалеву.

ИА REGNUM Доска Маннергейму

Как отмечал депутат в своем обращении к министру обороны Сергею Шойгу, памятный знак появился на стене филиала Военной академии тыла и транспорта на Захарьевской улице, 22, незаконно, так как Совет по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга не одобрял это решение. В своем обращении депутат просил министра сообщить, кто стал инициатором появления доски, проверило ли Минобороны законность ее установки, и какие меры ведомство предприняло, чтобы привлечь к ответственности виновных.

«Сообщается, что мемориальная доска К.Г.Маннергейму была установлена по инициативе Российского военно-историческое общества, председателем которого является министр культуры РФ В.Р. Мединский, и при его непосредственном участии», — говорится в документе Министерства обороны РФ, подписанном начальником управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимиром Поповым.

Оборонное ведомство указывает, что доску повесили на здании бывших казарм Кавалергардского полка, которое является культурным наследием и принадлежат Российской Федерации. Из этих фактов, по мнению чиновника Минобороны, следует, что вопрос законности установки доски находится в компетенции надзорных органов Санкт-Петербурга, а Министерство обороны, в ведении которого находится занимающая здание Военная академия материально-технического обеспечения и Военный инженерно-технический университет, совершенно не при чем.

«В этой связи у командования Военного института отсутствовали какие-либо основания для воспрепятствования установке мемориальной доски К.Г. Маннергейму. По сообщению начальника Военного института, в ходе документальной проверки военной прокуратурой Санкт-Петербургского гарнизона соблюдения должностными лицами учебного заведения действующего законодательства, нарушений при установке вышеуказанной мемориальной доски не выявлено», — говорится в документе Минобороны.

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Алексей Ковалев считает эту аргументацию несостоятельной. «Здание находится в оперативном управлении военного института, именно через него Российская Федерация осуществляет свои права собственника. А Министерство обороны пытается сделать вид, что не имеет к происходящему со стенами этого здания ни малейшего отношения. Это интересный подход, учитывая, что все военное имущество у нас является государственным. За него Минобороны тоже не отвечает?» — недоумевает петербургский парламентарий.

Он намерен написать заявление в Главную военную прокуратуру о неправомерном использовании госимущества юридическими лицами Минобороны. Депутат будет настаивать на привлечении к ответственности тех, кто допустил размещение доски на подведомственном здании.

«А также тех, кто готовил в министерстве этот ответ-отписку. Он, кстати, подписан начальником управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимиром Поповым, что вызывает ряд вопросов. Во-первых, почему ответ готовило не то подразделение, в ведении которого находятся вопросы управления зданиями учебных заведений Минобороны? Ну, и во-вторых, как вообще может занимать эту должность лицо, проигнорировавшее изложенные в моем обращении факты о причастности Маннергейма к организации блокады Ленинграда и лагерей смерти для советских военнопленных?» — возмутился Алексей Ковалев.

Как сообщалось ранее сегодня, военная прокуратура Западного военного округа в настоящее время проводит проверку законности установки доски по заявлению руководства ИА REGNUM. Проверка должна быть завершена 28 сентября, и о ее результатах будет проинформировано агентство.

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Напомним, памятная доска военачальнику Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. На церемонии открытия присутствовали глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, а также вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.

За последнее время доска уже не единожды подвергалась атакам недовольных, граждане забрасывали ее банками с красной краской и требовали демонтажа. Сейчас в Смольнинском районном суде на рассмотрении находится иск гражданина Кузнецова П.А. к правительству города, который также требует убрать доску и признать незаконными действия или бездействие Смольного, допустившего появления памятного знака в обход всех необходимых согласований. На последнем заседании суда представитель Смольного заявил, что именно потому, что нет ни одного правительственного документа, разрешающего доску, чиновники также непричастны к ее появлению.