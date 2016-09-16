Рязань, 16 сентября, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Научно-исследовательский центр открыт на Рязанском заводе битумных материалов 16 сентября. В открытии центра приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов и глава региона Олег Ковалев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Christopher Sessums Новая дорога

Научно-исследовательский центр создан на базе одного из крупнейших российских производителей модифицированных битумов, используемых для строительства дорог.

Объем инвестиций в создание центра составил около 130 млн рублей. Исследования, которые планируются проводить в НИЦ, должны позволить существенно улучшить состав битумных материалов и создавать продукты, отвечающие передовым требованиям и стандартам строительной отрасли.

Уже сейчас в лабораториях проводятся испытания не только продукции рязанского завода, но и асфальтобетон, который уже эксплуатируется на автодорогах.

Максим Соколов подчеркнул, что Рязанская область в этом году активно занимается приведением дорог в нормативное состояние, и выразил уверенность, что регион с открытием инновационного производства будет проводить эту работу более эффективно. Глава Минтранса России отметил, что открытие Центра исследований и разработок говорит о тесной командной работе отраслей нефтепереработки и дорожного строительства.

«Благодаря использованию современных материалов мы можем добиться такого качества наших дорог, чтобы они были не только комфортными, но и износостойкими, и служили не 2−3 года, а 6 лет. Сегодняшние материалы позволяют добиться таких результатов, а это экономия бюджетных средств, новые километры дорог», — сказал Максим Соколов.

«В таком современном производстве с передовым научно-исследовательским центром, как Рязанский битумный завод «Газпром нефти», сегодня очень нуждается дорожная отрасль, и важно, что оно у нас появилось. В Рязанской области уделяется самое серьезное внимание качеству дорог. Уверен, что взаимодействие с этим центром, использование его возможностей, сделает нашу работу в этом направлении более эффективной, и мы сможем повысить срок эксплуатации автодорог, применять качественные смеси для их строительства и ремонта», сказал губернатор Олег Ковалев.

Как ранее сообщало ИА, сегодня в регионе был введен в строй участок трассы М-5 в обход села Кирицы. Дорога за 2,5 млрд рублей способна пропускать в сутки около 30 тыс. автомобилей.

Отметим, что по данным на июнь 2016 года только в областном центре в ремонте нуждалось 315 км дорог из 465 км. За счет средств, полученных от работы системы «Платон», отремонтировано 29 участков дорог.