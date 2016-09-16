Москва, 16 сентября, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Член экспертного совета Фонда ИСЭПИ Алексей Зудин:

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«Кампания прошла в конкурентном режиме и в первом приближении полностью соответствует тем требованиям, которые были заявлены — конкурентность, открытость и легитимность.

Относительным разочарованием кампании может быть назван тот факт, что она часто квалифицируется как скучная и неинтересная. Но эти оценки, на мой взгляд, следует делить на определенную величину. На оценках кампании как скучной и неинтересной в том числе сказывается определенная психологическая инерция, которая сформировалась на многих предыдущих кампаниях, которые сопровождались многочисленными скандалами, и часто эти скандалы были либо на пустом месте, либо они были связаны с нарушением избирательного законодательства. Сейчас избирательная кампания проходит по региональной повестке, по конкретным вопросам, и ЦИК делает максимум, чтоб нейтрализовать всевозможные нарушения избирательного законодательства. Это привело к снижению скандального потенциала кампании, что, в свою очередь, позволяет части наблюдателей квалифицировать ее как неинтересную и скучную».

Комментируя эффект от праймериз партии «Единая Россия» Алексей Зудин отметил: «Праймериз как таковые непосредственно к выборам не относятся, они относятся к подготовительной стадии избирательной кампании, но, безусловно, праймериз — это явный успех, кроме того, праймериз в ходе своего успеха, а так же той поддержки, которую институту праймериз публично выразил президент Владимир Путин, из исключительно внутрипартийного механизма превратился в новый перспективный политический институт».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев:

«Кампанию можно охарактеризовать как спокойную. Главный успех ее состоит в том, что по ходу кампании росло доверие к выборам, все политические силы на выборах представлены, избирателям есть из кого выбирать.

Главное разочарование кампании — кампании непарламентских партий, которые не продемонстрировали готовности и способности участвовать в выборах на равных с партийными тяжеловесами, уже представленными в Государственной думе. Они не смогли быть достаточно яркими, достаточно убедительными, достаточно технологичными, чтоб получить шанс списком войти в Госдуму. В новой Государственной думе будут представители не четырех партий, а больше, конечно. Но это будут одномандатники, вероятно, от «Партии Роста», от «Яблока», возможно, от «Зеленых», от партии «Родина». То, «пятый список» в Госдуму не пройдет, это, конечно, разочарование. Потому что хотелось, все-таки, каких-то перемен».

Генеральный директор аналитического центра «Московский регион» Алексей Чадаев:

«Удалась кампания одномандатников. Из всех одновременно идущих кампаний всех уровней — думская, заксобрания, губернаторские, муниципальные — она привлекла набольший интерес.

Что не получилось? Системная оппозиция «не выбрала» даже свой ядерный электорат, даже на данный момент все еще очень много неопределившихся… Основное разочарование — неготовность партий к летней кампании. К ней все были не готовы, включая «Единую Россию». Но «Единая Россия» еще весной провела праймериз, и поэтому подошла к кампании относительно более готовой. Но в целом к летней кампании оказались не готовы все. И было видно, что рейтинги партий «тянут» одномандатники, а непарламентские партии так «провисли» именно потому, что у них не было сильных одномандатников, чтобы закрыть много округов».

Политолог Глеб Кузнецов:

«Главное отличие этой избирательной кампании — это возвращение одномандатных округов. Самая главная интрига перешла из московских офисов партий в одномандатные округа, где было несколько десятков очень интересных кампаний, которые остались просто незамеченными московскими СМИ и московскими экспертами. Поэтому некоторые говорят, что выборы были скучными, некоторые говорят, что выборы были веселыми, но на самом деле они просто смотрят на эти выборы по-разному, с разных сторон. Поскольку мои интересе — в регионалистике, я считаю, что выборы были очень насыщенными, интересными, кандидаты-одномандатники показали высокий уровень готовности к политической борьбе на современном этапе, высокий уровень готовности контактировать с избирателями. В этом смысле наши выборы походили на среднеевропейские выборы на современном этапе, когда от их результатов, несмотря на то, что все точно знают, что политическая конструкция останется без изменений, но, тем не менее, какие-то новшества в повседневную деятельность органов власти будут внесены».

Главное разочарование этих выборов, бесспорно, это так называемые «непарламентские партии», ни одна из которых не смогла навязать парламентским партиям никакой борьбы, и не показала желания и готовности попасть в Государственную думу. Но, лиха беда — начало, и, если следующие выборы пройдут по этим же правилам, то следующие выборы будут более интересными и успешными. в том числе и для партийных списков непарламентских партий.

Что же касается расклада ожидаемых результатов по партийным спискам, то основная интрига, конечно, это борьба за втрое и третье место в Государственной думе, где ЛДПР существенно усилилась, и есть некоторые ожидания, в том числе и социологические, о том, что именно партия Владимира Жириновского может оказаться второй, а КПРФ — третьей. Пожалуй, КПРФ — это второе главное разочарование этих выборов. Они не показали никакого стремления и желания работать с каким бы то ни было электоратом, кроме своего собственного, а это всегда путь к снижению результата».