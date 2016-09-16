Абуджа, 16 сентября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Нигерия готовится распродать евробонды на сумму $1 млрд для финансирования дефицита бюджета, передаёт ABC News. Один из крупнейших производителей нефти в Африке переживает экономический спад из-за дефицита иностранной валютны и двузначной инфляции.

Mark Fischer Лица Нигерии

Продажа облигаций является частью плана правительства Нигерии для привлечения $5 млрд из-за рубежа, чтобы вложить их в инфраструктурные проекты, которые придадут стимул экономике страны.

Всемирный банк уже выделил долгосрочный кредит на сумму $3 млрд. Остальные займы будут взяты у Китая и Японии.

Нигерия страдает от низких цен на нефть, которая обеспечивает 70 процентов доходов государства.