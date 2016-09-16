Уфа, 16 сентября, 2016, 19:44 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Курбан-байрам

Из мечети — на избирательный участок

12 сентября ИА «Башинформ» сообщило, что председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий Талгат Таджуддин в своей проповеди, посвященной празднику Курбан-байрам в уфимской соборной мечети Ляля-Тюльпан, призвал всех россиян поучаствовать в предстоящих выборах. Верховный муфтий напомнил о заслугах органов госвласти и главы государства в деле отстаивания интересов нашей страны на мировых площадках. «Год от года, несмотря на все санкции, интриги и двойные стандарты, растут и укрепляются достоинства и авторитет нашей Отчизны среди народов и государств мира считает Талгат Таджуддин. — Восстанавливаются добрососедские отношения сотрудничества с Турцией, укрепляются узы взаимопонимания и партнерства с большинством стран мира». ,

О делах бывших и потенциальных депутатов

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что по информации горизбиркома Уфы, опубликовавшего сведения о доходах и имуществе партийных кандидатов в городской совет, самым состоятельным претендентом на мандат стал единоросс Филюс Ишбулатов. Его доход в 2015 году превысил 118 млн рублей. Он является владельцем трех земельных участков площадью более 6 тыс. кв. м, жилого дома, восьми квартир. На втором месте по величине дохода — кандидат от «Патриотов России», совладелец группы «Трилистник» Артур Хазигалеев, заработавший в 2015 году около 80 млн рублей. Тройку самый обеспеченных претендентов на мандаты замкнул глава Уфимского агентства ипотечного кредитования Кирилл Бадиков. Он заработал около 60 млн рублей. Ему принадлежат 37 земельных участков, три дома, две квартиры и около 40 объектов недвижимости.

Это же издание сообщило о судьбе предпринимателя Магдана Ахметова, бывшего по апрель 2015 года депутатом горсовета Уфы, куда он был выдвинут КПРФ, но позже досрочно отказался от мандата. Прокуратура Башкирии передала в суд уголовное дело Ахметова, он обвиняется в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и мошенничестве в сфере кредитования (ст.159.1). Ущерб, нанесенный потерпевшим действиями предпринимателя, оценивается следствием в 22 млн рублей. Следствие наложило арест на принадлежащие предпринимателю земельные участки, дом площадью 417 кв. м, три автомобиля и магазины площадью 4,5 тыс кв.м.

Торговка воздухом

Ряд СМИ 12 сентября сообщил, что обвинительное заключение по уголовному делу 36-летней жительницы Стерлитамака передано в суд. Женщине предъявили обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере». Как установили в прокуратуре, она продавала «воздушные замки» — квартиры в якобы строящихся многоэтажках Стерлитамака. С февраля 2014 года по июнь 2015-го жертвами мошенницы стали порядка 30 стерлитамакцев, она причинила им материальный ущерб в размере более 38 млн рублей, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Дети и ВИЧ

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Башкирии вирус иммунодефицита человека выявлен у 2 тыс. 048 жителей. ВИЧ-положительны более 1300 мужчин и 730 женщин. Также на учете состоят 207 до 15 лет. Почти все они — 200 человек — заразились ВИЧ от собственной матери еще в утробе, еще четыре ребенка — через «грязные» инъекции и ингаляции, один — через грудное молоко, один — половым путем. В текущем году также было зарегистрировано более 380 беременных, зараженных вирусом. От них родилось 143 мальчика и 145 инфицированных девочек. С 1987 года в Башкирии было официально зарегистрировано более 12 тыс. зараженных вирусом иммунодефицита человека, из них более 5 тыс. умерли.

Отмечали День танкиста

13 сентября ряд СМИ и «Уфимские Заметки» сообщили, что 24-летний военнослужащий Равиль Ахметов в ночь на понедельник 12 сентября скончался в реанимации Челябинской больницы. Известно, что Равиль Ахметов родом из Межгорья в Башкортостане. Юноша проходил срочную службу в Челябинском учебном центре на базе Автомобильного училища. Когда закончилась срочная служба, парень остался по контракту. В настоящее время Союзом призывников России по Челябинской области была начата проверка обстоятельств трагедии. По одной из версий, контрактники отмечали День танкиста. Когда алкоголь закончился, двое начали требовать у третьего деньги на продолжение застолья. Ссора переросла в драку. За свой отказ молодой парень получил от сослуживцев удар в голову, после чего был госпитализирован в больницу.

Ледовое побоище

Ряд СМИ в это день сообщил, что в Стерлитамаке около 15 тыс. человек устроили давку в очереди за бесплатным мороженым. Толпа запечатлена на видео, которое в интернете называется «халява». По задумке организаторов одного из торговых центров к 250-летию города горожанам хотели раздать 250 кг мороженого. Как следует из видео, благое начинание обернулось настоящим побоищем.

Снизились цены на продукты…

Газета «Республика Башкортостан» 13 сентября сообщила, что цены на товары и услуги в республике в августе снизились на 0,04%. Спад произошел благодаря продуктам питания, подешевевшим на 0,9%. Снижение не смогли компенсировать даже несколько подорожавшие непродовольственные товары — плюс 0,6%, и услуги — 0,4%. Специалисты объясняют падение цен подешевевшими в сезон овощами и фруктами. Цены на картофель, набор для борща, помидоры снизились более чем на 20%. Слабо, но подешевели мясо и мясопродукты, отдельные виды рыбопродуктов, подсолнечное масло, творог, чай, сгущенка. В то же время подорожали куры и яйца, сливочное масло, соль, манка и пшено, сахар, а также хлеб. Среди регионов Приволжского округа по темпам роста цен с начала года Башкирия занимает шестое место из четырнадцати.

… и темпы строительства жилья

14 сентября «UfacityNews» привел данные по итогам жилищного строительства за 8 месяцев 2016 года. Согласно аналитике, темпы возведения жилья снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%. Всего за январь-август было введено 18 тыс. 393 квартиры общей площадью 1 млн 564,6 тысячи «квадратов». За свой счет и при помощи кредитов населением было построено 1 млн. 129,1 квадратных метра. Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия по вводу жилья занимает первое место.

Обыск в УИК №2497

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что сотрудники полиции намерены провести обыск в УИК №2497 в селе Ермолаево Куюргазинского района. Как сообщила член ЦИК Башкирии с правом решающего голоса Светлана Кайбышева, на территорию избирательного участка их вызвал член ТИК с правовом совещательного голоса от «Справедливой России». «В ходе плановой проверки участковой комиссии он обнаружил массу агитационной литературы за Зарифа Байгускарова (кандидат в депутаты Госдумы России от «Единой России»), а также выяснил, что количество выданных открепительных удостоверений оказалось больше, чем количество заявлений на их получение, — рассказала госпожа Кайбышева. — Он составил акт о правонарушении и вызвал полицию». В настоящее время, по ее словам, члены УИК «спрятали» агитационные материалы. «Сотрудники полиции обещают провести обыск, в случае, если материалы не будут выданы добровольно», — добавила Светлана Кайбышева. По Салаватскому округу №7 (в него входит Куюргазинский район) баллотируются в депутаты Госдумы девять человек. Фаворитами предвыборной гонки эксперты называют главу регионального УФССП Зарифа Байгускарова и экс-премьер-министра Башкирии Раиля Сарбаева (выдвинут «Справедливой Россией»).

Ударим многодетностью по спаду рождаемости

15 сентября «UfaTime» выяснял, насколько сократится рождаемость в Башкирии к 2025 году. В Башкирии падает рождаемость, и снижаться она будет вплоть до 2025−2028 годов. По подсчётам демографов, население республики будет сокращаться минимум в ближашийе 10−12 лет. Так, число рождений в республике в период с 2025 по 2028 годы сократится примерно на 15 тысяч — по предварительным подсчётам, будет рождаться около 45 тысяч детей (в то время как в 2014 году в регионе зафиксировано 60 тысяч рождений). В связи с этим региональные власти намерены заняться пропагандой многодетности в республике.

Инвестор — это не благотворитель

ГТРК «Башкортостан» в этот день сообщила, что 2017 году частные инвестиции в ЖКХ должны составить ровно треть от общих вложений. Сегодня эта цифра — чуть более 20%. Крупный инвестор на село не идет, говорят эксперты. Здесь начинают работать субъекты малого предпринимательства. У них своя проблема — налог на добавленную стоимость, который практически вдвое увеличил налоговую нагрузку. В этом году из бюджета республики на модернизацию сферы ЖКХ выделено 600 млн рублей. А необходимо 2 млрд. То есть, без внебюджетных средств не обойтись. Вместе с тем, говорят эксперты, надо четко понимать, что инвестор — это не благотворитель. Если он готов вкладываться в развитие ЖКХ, то только в надежде получить прибыль, затраты он будет возвращать в том числе за счет потребителей. Сегодня коммунальные тарифы регулируются государством, они имеют свой предел. И сейчас самая главная задача властей — экономически проработать каждый инвестпроект.

Всё готово, все готовы

ИА «Башинформ» и ряд СМИ 15 сентября удели внимание теме выборов. В Башкирии для голосования на выборах депутатов Государственной Думы выдано 19 тыс. 055 удостоверений. Выдача открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях продолжится до 17 сентября 2016 года включительно. Всего в республике 3 млн 68 тысяч избирателей. 47 кандидатов в Башкирии будут бороться за места в Государственной думе РФ седьмого созыва. Они представляют 14 парламентских и непарламентских партий России. В этом году выборы в Госдуму проходят по смешанной системе — 225 кандидатов выдвинуты по партийным спискам и еще столько же — одномандатники. По шести одномандатным округам в Башкирии выдвинуты 50 человек. В Единый день голосования 18 сентября в Башкортостане будут работать 3 тыс. 426 избирательных участков. 38 из них организованы больничных стационарах, СИЗО, санаториях, вокзалах. Также в Уфе организован участок для граждан без регистрации.

Индекс производства вырос

16 сентября ряд СМИ сообщил, что индекс промышленного производства в Башкирии в январе-августе сложился на уровне 101,8% к январю-августу 2015 года, в целом по стране — 100,4%, следует из материалов регионального органа Росстата. По регионам Приволжского федерального округа этот показатель колеблется в пределах от 91,8 в Республике Мордовия до 112,8%% процента в Чувашской Республике. Прирост объемов выпуска продукции в Башкирии за месяц и с начала года отмечен в сфере обработки древесины, химическом производстве, металлургическом, производстве машин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, электрооборудования. Кроме того, в январе-августе отмечена положительная динамика в производстве кожи и обуви, целлюлозно-бумажном производстве, добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, производстве и распределении газа и воды, производстве пищевых продуктов. Сокращение объемов выпуска отмечено в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, текстильном и швейном производстве, производстве нефтепродуктов, транспортных средств и оборудования.

Хоспис: с глаз долой?

«Уфа-пресс» в это день выяснял, чем чревато сокращение финансирования паллиативной помощи и когда в Уфе появится хоспис. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на экспертном совете при профильном комитете Госсобрания республики. Впервые вопрос строительства центра паллиативной помощи в Уфе поднял в 2012 году главный врач Республиканского онкодиспансера Руслан Султанов. Участок для строительства был определен в непосредственной близости от здания онкодиспансера, на углу улиц Шафиева и Зорге, в лесном массиве, где сегодня расположен гаражный кооператив. Нашелся и инвестор, готовый вложить в реализацию проекта около 1 млрд рублей. Но начало работ тормозили бюрократические проволочки с передачей участка. Как сообщила на экспертном совете заведующая отделением паллиативной помощи РКОД Любовь Кудряшова, сегодня все бумажные вопросы сняты, ведется передача участка под строительство центра. Он рассчитан на 100 коек и будет возводиться на условиях государственно-частного партнерства. Однако депутат, директор Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека Ахат Бакиров усомнился в правильности выбора места: «Зачем строить хоспис в городе, у онкодиспансера? Может, логичнее построить его где-нибудь за пределами города, в лесной зоне?». Издательство не сообщило, предложил ли Ахат Бакиров способ, каким должны добираться за город тяжелобольные пациенты и их родственники.