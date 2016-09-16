Бишкек, 16 сентября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. «Я благодарен своим коллегам за то, что они дали высокую оценку уровню проведения Всемирных игр кочевников. Они, как и было задумано, были направлены на сохранение кочевой культуры и объединение народов», — заявил президент Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав стран-участниц Содружества независимых государств, состоявшегося сегодня, 16 сентября, в Бишкеке.

Alex J. Butler Игры кочевников в Киргизии

Киргизский лидер подчеркнул, что «в отличие от многих международных спортивных соревнований, эти Игры не политизированы». «Там не было какого-то повода, чтобы кого-то исключить. Это абсолютно те игры, которые были задуманы объединять, а не разделять народы. Поэтому когда будет приниматься резолюция ООН о поощрении религиозного и межкультурного диалога, мы предложим внести отдельным пунктом в эту резолюцию Игры кочевников. И мы будем благодарны всем странам СНГ, если они поддержат эту инициативу», — сказал он.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что «не ожидал, что на Играх кочевников будет так интересно». «Хотел бы поздравить президента Киргизии с проведением очень интересных соревнований. У нас в средствах массовой информации активно это освещалось. Алмазбек Атамбаев провел такие масштабные и интересные соревнования, как Игры кочевников — это очень здорово. Я вас поздравляю. Большое вам спасибо за это», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что из-за случившегося ранее допингового скандала, основанного на заявлениях бывшего главного специалиста Российского антидопингового агентства Виталия Степанова и его супруги российской бегуньи Юлии Степановой, дисквалифицированной в России за применение допинга с 2013 по 2015 год, к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году не были допущены многие российские атлеты, а от участия в Паралимпиаде-2016 была отстранена вся сборная России.

Отметим также, что Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал штангиста Иззата Артыкова — киргизского спортсмена, завоевавшего на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро бронзовую медаль — единственную награду сборной Киргизии на этих играх. Киргизстанского призера отстранили от соревнований и лишили награды за то, что он якобы употреблял в качестве допинга стрихнин. Олимпийский комитет Киргизии попытался обжаловать решение спортивного арбитража, но его апелляция была отклонена.