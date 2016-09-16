Москва, 16 сентября, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Спрос на первичное жилье постепенно перетекает из Подмосковья в Москву. Об этом в рамках онлайн-конференции ИРН рассказала генеральный директор агентства «Бон Тон» Наталия Кузнецова.

Лариса Чорбадзе. На стройках Москвы. 1964

По ее словам, это связано с общим ценовым уровнем на первичном рынке столицы. В текущем году появились в продаже масштабные объекты в ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО, кроме того, появляются проекты, создаваемые в рамках программы реновации промышленных зон. За последнее время, начиная с III квартала 2015 года, рынок первичной недвижимости в «старых» границах Москвы вырос на 41%. Сегодня в реализации находится порядка 470 корпусов, не считая элитной недвижимости. На долю массового сегмента приходится почти 64% предложения, на долю «бизнес-класса» — 36%. За год прирост предложения в массовом сегменте составил почти 53%.

Кузнецова отметила, что новые проекты выходили в 2016 году на пониженной ценовой базе: минимальная стоимость квартиры составляла порядка 2,3 млн рублей. «Рынок новостроек Москвы по средним ценам приблизился к подмосковному. Так, например, в городах Подмосковья, которые находятся в радиусе до 10 км от МКАД, таких, как Химки, Красногорк, Балашиха, Мытищи, Реутов, Люберцы, Видное, Одинцово диапазон цены квартиры составляет от 1,8 до 9 млн рублей», — уточнила эксперт.

Второй причиной снижения спроса в Подмосковье Кузнецова назвала спад темпов выхода новых проектов в московском регионе, что связано с бюджетными ограничениями локального платежеспособного спроса. Она пояснила, что на сегодняшний день подмосковный рынок в основном ориентирован на локальный спрос или спрос региональных покупателей.

Отвечая на вопрос об отличиях в портрете московского и подмосковного покупателей, Кузнецова отметила, что характерные черты нивелировались: снижение средних бюджетов в московских новостройках до 2−3 млн рублей привлекает целевую аудиторию, которая раньше могла рассчитывать только на квартиру в Подмосковье не ближе 15 км от МКАД. «В некоторых московских проектах мы наблюдаем тенденцию увеличения региональных покупателей до 16−18% от общего количества» — заключила эксперт.

По мнению директора департамента розничных продаж Группы ПСН Екатерины Тейн, перетекание спроса из Подмосковья в Москву связано с тем, что цены в двух регионах почти сравнялись. Кроме того, повышение спроса в Москве обусловлено интересом к новым проектам комплексного освоения территории. Наиболее амбициозным районом, по ее словам, сейчас считается Юго-Восток Москвы, являющийся новым столичным трендом. При этом разница в цене между юго-востоком и западом составляет порядка 42%, поэтому покупка квартиры в проектах на Юго-Востоке может стать хорошей инвестицией в будущем.