Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2016, 19:35 — ИА Регнум.



Екатерина Булатова ИА REGNUM Вид на реку Дон

В Ростовской области предвыборная кампания прошла без скандалов, интриг и расследований. Даже самым популярным видом агитматериалов в регионе, как и прежде, была газета-листовка, не считая плакатов и растяжек. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM член общественного комитета «Лига избирателей Ростов» Дмитрий Абросимов, начало сентября, как финишную прямую перед единым днем голосования, активно использовали партии «второго эшелона».

Экспертное мнение

Низкая активность объясняется различными целями партий на выборах, вследствие чего были разработаны и различные стратегии. Например, «Единая Россия» сделала упор на региональные кампании. «Статусные кандидаты из регионов за счет своего авторитета поднимают рейтинг партии. Пария КПРФ в Ростовской области, которая стабильно получает один мандат по партийным спискам, нацелена на проведение второго кандидата по партийным спискам, а в одномандатных округах агитация ведётся с целью поднятия рейтинга партии», — отметил эксперт.

По его словам, в основе кампании «Справедливой России» было проведение кандидатов по одномандатным округам, общерегиональной кампании эсеры не вели. Рейтинг ЛДПР и лидера Владимира Жириновского очень высок и обеспечивает проведение одного депутата в Ростовской области даже при слабой агитационной кампании. «Родина» и «Яблоко» нацелены не на победу, а на преодоление 3% рубежа, который обеспечит госфинансирование партии.

Дмитрий Абросимов сделал примерный прогноз результатов выборов по Ростовской области. Так, он считает, что партия власти наберет 47% голосов, КПРФ — 21%, ЛДПР — 12%, «Справедливая Россия» — 8%, «Яблоко» — 2%, «Родина» — 3%, а остальные — в пределах погрешности около 1%. Что касается явки избирателей, то она составит от 30 до 40%, но возможно и больше, если пройдет партийная мобилизация.

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Претенденты на депутатский мандат

Партийцы четырех парламентских партий, между которыми и развернется основная борьба за депутатский мандат, на предвыборных съездах определились с кандидатами. И здесь не обошлось без сюрпризов. Так, были образованы региональные группы. На съезде «Единой России» Ростовская область вместе с Астраханской областью, Ставропольским краем и Республикой Калмыкия вошла в региональную группу №25, которую возглавил донской губернатор Василий Голубев. В группе 20 кандидатов, в том числе — 11 представителей Ростовской области.

Ростовскую региональную группу КПРФ традиционно возглавил первый секретарь обкома КПРФ Николай Коломейцев, на втором и третьем местах — Владимир и Евгений Бессоновы.

Одной из неожиданностей съезда «Справедливой России» стало решение, что лидер ростовских эсеров Михаил Емельянов не возглавит ростовскую региональную групп: он идет кандидатом по Нижнедонскому одномандатному округу и вторым номером в региональной группе №10 (Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Ульяновская область). На Дону неожиданно для всех оказалось две региональные группы, которые возглавили Илья Елизаров и Олег Пахалков.

Ростовская региональная партийная группа ЛДПР состоит всего из трех кандидатов: недавно назначенный координатор регионального отделения Сергей Иванов, на втором месте — Владимир Семенов, на третьем месте — Елена Иванова. «Что характерно, все они неместные и до последнего времени не имели никакого отношения к Ростовской области. На съезде также выдвинуты кандидаты во всех семи одномандатных округах. Правда, их фамилии в области мало, кому известны», — отмечал ранее ростовский политолог Сергей Смирнов.

В партийных списках — немало действующих депутатов самых разных уровней. Так, партия власти предлагает голосовать за депутатов Госдумы Виктора Водолацкого и Александра Каминского, донских парламентариев Александра Шолохова и Екатерину Стенякину, депутатов Донецкой гордумы Геннадия Филатова и гордумы Новочеркасска Лидию Новосельцеву. Столько же депутатов и в списке КПРФ — Николай Коломейцев и Владимир Бессонов (Госдума РФ), Евгений Бессонов и Виктор Булгаков (Заксобрание области), Игорь Нестеренко — депутат Ростовской-на-Дону гордумы, а Геннадий Щербаков — депутат сразу двух представительных органов: Собрания депутатов Красносулинского района и Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения. В списке эсеров — депутат Госдумы Олег Пахолков, Заксобрания региона — Сергей Косинов, гордумы Новочеркасска — Андрей Карабедов, Батайской гордумы — Борис Вальтер, а также депутат Воронежской гордумы Олег Турбин. В списке ЛДПР — два депутата Госдумы — Сергей Иванов и Владимир Семенов. Депутат Закособрания Ростовской области Олег Кобяков баллотируется по списку «Партия пенсионеров за справедливость», а депутат гордумы Новочеркасска Геннадий Зубов — партии «Родина».

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В Ростовской области «Родина» сняла одного кандидата в Госдуму РФ

Что касается одномандатных округов, то Ростовская поделена на семь избирательных территорий. В среднем конкуренция составляет девять кандидатов на округ. В 154-м Шахтинском округе, где не было самовыдвиженцев, число кандидатов — девять человек. По восемь претендентов в 150-м Нижнедонском и 153-м Белокалитвинском округах. Столько же — в 155-м Волгодонском. В 149-м Ростовском и в 151-м Таганрогском, а также в 152-м Южном зарегистрировано по 10 кандидатов.

В выборах в Госдуму по одномандатным округам на территории Ростовской области участвуют 12 партий. 64 кандидата успешно прошли регистрацию для участия в выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва. Так, баллотируются в депутаты четыре представителя «Единой России» — спикер донского парламента Виктор Дерябкин, депутаты Заксобрания Лариса Тутова и Максим Щаблыкин, депутат гордумы Таганрога Юрий Кобзев, а также кандидаты «Справедливой России» — донской законодатель Александр Пиценко и депутат Ростовской-на-Дону гордумы Анатолий Котляров. Есть среди кандидатов в депутаты ГД РФ (по 152-му Южному избирательному округу) единственный самовыдвиженец — директор муниципального казенного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела в городе Новочеркасске» Андрей Кутырев.

Один претендент все-таки выбил из политической борьбы по пути — «Родина» сняла помощника первого заместителя гендиректора компании «ЭКОС» из Новочеркасска Маргариту Лесняк.

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Пир во время чумы

На фоне вяло текущей избирательной кампании в Ростовской области всё больше произошло громких инцидентов, по большому счету не имеющих никакого отношения к выборам. Так, в августе разгорелся скандал из-за ухода с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов» Курбана Бердыева. Многие футбольные болельщики просто не могли смириться с тем, что туркменский специалист, совершивший чудо с командой, покинул пост из-за финансовых проблем. Поклонники желто-синих принялись обвинять правительство Ростовской области и главу региона в случившемся. Но ситуация вскоре нормализовалась: Бердыев вернулся в «Ростов» в качестве вице-президента клуба и тренера команды.

Еще одно важное событие — голодовка, объявленная шахтерами группы компаний «Кингкоул». Более 150 бастующих отказались от еды из-за того, что им надоело «кормиться завтраками» от областных властей. С апреля 2015 года угледобытчики не получали зарплату, собственник компании, который ожидает приговора суда в СИЗО, нарастил долг, превышающий 300 млн рублей. В числе пострадавших — более 2,2 тыс. человек. После встречи с митингующими горняками в конце августа первый шаг к улучшению ситуации был сделан. Решено производить выплаты за счет ОАО «Региональная корпорация развития».

«16 сентября было произведено 277 выплат работникам угольной компании «Алмазная» и ООО «Горный проходчик». Всего с 25 августа направлено 2 216 выплат горнякам за апрель и май 2015 года. Полностью погашена задолженность по выплатам за апрель 2015 года 92 работникам ООО «Горный проходчик», — сообщили в пресс-службе корпорации.

Но горняки по-прежнему акции протеста пне прекращают. Они хотят получить все положенные выплаты единовременно.

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Финишная прямая

Отметим, что в единый день голосования на Дону пройдут дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области. В донском парламенте на выборах 18 сентября предстоит заполнить две вакансии взамен выбывших депутатов — в Азовском избирательном округе №20 и Ленинском (Ростов-на-Дону) избирательном округе №28. Все кандидаты выдвинуты политическими партиями. Так, в Азовском округе баллотируются четыре кандидата — от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Яблока». В Ленинском округе кандидатов пять: наряду с представителями партией власти, КПРФ, ЛДПР, «Яблока» выдвинут и кандидат от «Справедливой России».

Но самые массовые выборы пройдут в муниципальные органы власти городских и сельских поселений региона. В 404 муниципальных образованиях должно быть избрано 4 тыс. 174 депутата. Здесь в борьбу вступили более 7 тыс. кандидатов.

В день выборов охрану общественного порядка будут обеспечивать 3,7 тыс. сотрудников полиции (плюс 550 человек в резерве), в качестве усиления им на помощь придут 4 тыс. 240 членов народных и казачьих дружин. 17 сентября все службы будут приведены в повышенную готовность.