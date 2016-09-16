Бишкек, 16 сентября, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Участвующий в заседании совета глав государств-участников СНГ в узком составе, президент Армении Серж Саргсян выступил с речью, где коснулся как 25-летия формирования СНГ, внутриполитических задач и международной и региональной обстановки, так и Нагорно-Карабахского урегулирования.

president.am Серж Саргсян на заседании совета глав государств-участников СНГ в узком составе

Прежде чем перейти к выступлению, Саргсян выразил соболезнование премьер-министру, исполняющему обязанности президента Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова.

Говоря о формировании СНГ, Саргсян отметил, что за этот период СНГ зарекомендовало себя в качестве важного межгосударственного формата по поиску ответов на сложные вопросы, с которыми страны столкнулись с начала 90-х. «Содружество содействовало сохранению экономических, гуманитарных, политических и иных связей на постсоветском пространстве, внесло свой вклад в их последующее развитие в условиях государственного строительства в наших странах», — подчеркнул Саргсян.

При этом, по словам главы Армении, не все ожидания оправдались, и не все вопросы получили должное решение. По мнению президента Армении, это было отчасти обусловлено также различиями в подходах стран-участниц к роли и будущему Содружества.

Серж Сарсгян заявил, что в условиях существования других интеграционных объединений на постсоветском пространстве, основной целью адаптации СНГ к современным реалиям должно стать повышение эффективности Содружества, придание новых импульсов многостороннему сотрудничеству в данном формате.

Говоря о «быстро меняющейся международной и региональной обстановке» президент Армении отметил, что по-прежнему наблюдается рост напряжения, в том числе и в сопредельных регионах СНГ, активизируется деятельность террористических группировок, сохраняется высокий уровень экономической нестабильности и продолжается миграционный кризис.

Он выразил надежду, что последние российско-американские договоренности о прекращении огня в Сирии, создадут предпосылки для долговременного урегулирования этого кровопролитного конфликта. «Приветствуем последовательные усилия нашего партнера по СНГ — Российской Федерации, нацеленные на предотвращение дальнейшего углубления гуманитарной катастрофы в Сирии. Обсуждаем возможности вовлечения Армении и армянской диаспоры в эти процессы», — отметил глава армянского государства.

Говоря о Нагорно-Карабахском конфликте, Серж Саргсян напомнил, что в апреле текущего года, впервые с установления в 1994-м году режима прекращения огня, в регионе Нагорного Карабаха была возобновлена война, которая привела не только к боевым потерям, но и жертвам среди гражданского населения, нанесла серьезный удар по переговорному процессу.

«Я затрагиваю эту тему, поскольку именно здесь, в Бишкеке был подписан протокол о прекращении огня, который основывался на положениях заявления Совета глав государств СНГ от 15-го апреля 1994 года. Нурсултан Абишевич — свидетель, он был участником. То есть, государства СНГ в некотором смысле являются гарантом реализации этого бессрочного соглашения, которое фиксирует необходимость достижения полного урегулирования конфликта исключительно политическими средствами», — подчеркнул президент Армении.

При этом он напомнил о позиции Армении, «созвучной с позицией сопредседателей Минской группы ОБСЕ — это урегулирование конфликта путем мирных переговоров на основе норм и принципов международного права, а также разумных взаимных компромиссов, подчеркиваю, взаимных компромиссов».

Саргсян выразил признательность президенту России Владимиру Путину, поблагодарил российскую сторону, которая совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Францией и Соединенными Штатами, «предпринимает посильные шаги по политико-дипломатическому разрешению карабахского конфликта, по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге». «Это, прежде всего, безоговорочное выполнение трехсторонних бессрочных договоренностей от 1994−1995 гг. о прекращении боевых действий, создание механизма расследования инцидентов, расширение возможностей миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Исходим из того, что последовательная имплементация вышеуказанных договоренностей создаст соответствующую атмосферу для продвижения переговорного процесса», — подчеркнул президент Армении.

Говоря о внутриполитической ситуации Серж Саргсян рассказал о референдуме по конституционным реформам, который был проведён в Армении в прошлом году, о консенсусе по реформе Избирательного кодекса, который был достигнут между парламентским большинством и оппозиция, с участием гражданского общества, а также о формировании нового правительства, перед которым ставится задача — придать новый импульс развитию экономики Армении, увеличить объем экономического роста, продолжить наращивать экспорт армянских товаров и услуг.

«В заключение, хотел бы поздравить наших российских коллег в связи с предстоящим председательством в СНГ. Уверен, что накопленный за четверть века позитив послужит хорошей основой для реализации российской стороной приоритетов развития Содружества. Мы с нашей стороны готовы приложить необходимые усилия в этом направлении. Еще раз поздравляю всех с 25-летием независимости наших государств и 25-летием СНГ», — подытожил выступление президент Армении.