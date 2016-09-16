Грозный, 16 сентября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. В Чечне в выборах депутатов в Госдуму РФ VII созыва по одномандатному округу №36 участвуют претенденты от пяти партий. В список кандидатов вошли действующий депутат Госдумы Адам Делимханов, который представляет «Единую Россию», Исмаил Денильханов — от «Справедливой России», Альбина Фатуллаева от ЛДПР, Руслан Авхадов от КПРФ, Максим Чувашов — от Коммунистической партии «Коммунисты России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Напомним, на предыдущих выборах в Госдуму VI созыва в 2011 году в Чеченской Республике явка составила около 98% избирателей. Больше всех голосов было отдано «Единой России» — за нее проголосовали более 99% всех участвовавших в выборах избирателей. Партия «Справедливая Россия» набрала 0,17% голосов, КПРФ — 0,1%, «Патриоты России» — 0,06%, Яблоко — 0,05%, ЛДПР — 0,04%, «Правое дело» — 0,04%.

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Партии Чечни подписали соглашение «За честные выборы!»

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Чечне состоятся выборы депутатов в Госдуму РФ, выборы главы республики, выборы в парламент ЧР и выборы представителей в местные Советы депутатов. В день выборов 18 сентября на 468 избирательных участков придут голосовать 665 572 человек.