Бишкек, 16 сентября, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В столице Киргизии завершилось заседание Совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств в расширенном составе, пишет ИА «24.kg» сегодня, 16 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

Подводя итог мероприятия, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поздравил его участников с юбилеем создания СНГ и поблагодарил за проделанную в рамках саммита работу. «Было много споров по поводу реформирования и оптимизации СНГ. Я благодарен всем, кто участвовал в обсуждении вопроса, за то, что мы пришли к компромиссу и сегодня сможем подписать документы. Они закладывают пути реформ. Мы начинаем первые шаги, и они самые трудные», — сказал он.

Киргизский лидер заострил внимание на необходимости беречь и сохранять Содружество независимых государств, являющееся удобной площадкой для широкоформатного диалога, а также отметил необходимость идти на компромиссы.

«Сегодня в таком мире поодиночке никто не выживет. Надеюсь, что когда-нибудь придет время, когда те границы, которые нас разделили 25 лет назад, станут линиями, объединяющими наши братские народы. Я надеюсь, что мы найдем оптимальный баланс между национальными интересами и интеграционными процессами, которые идут во всем мире», — цитирует Атамбаева «Вечерний Бишкек».

Подводя итог своего выступления, президент Киргизии сообщил о том, что председательство в СНГ в следующем году переходит Российской Федерации, и следующий саммит лидеров содружества состоится в Москве в октябре 2017 года.

После этих слов посол Украины в Бишкеке Николай Дорошенко вставил реплику о том, что представители властей Украины не приедут на следующее заседании Совета глав государств стран-участниц СНГ по причине «аннексии Россией Крымского полуострова», пишет «Zanoza.kg». «Мы примем участие в переписи населения в рамках СНГ, если Россия изменит свое мнение по Крыму», — добавил украинский дипломат.

В ответ на это заявление президент Владимир Путин заявил о том, что «Россия ничего не аннексировала, а Крым стал российским в результате противоправных действий Украины».

«Крым перешел к России в результате волеизъявления народа. Кроме того, Украина не подписывала и не утверждала устав СНГ и вряд ли сможет вносить какие-либо изменения в деятельность содружества», — констатировал российский лидер.