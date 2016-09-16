Магнитогорск, Челябинская область, 16 сентября, 2016, 19:36 — ИА Регнум. В Челябинской области суд города Магнитогорска вынес приговор местному жителю, за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии. Мужчина признал вину и раскаялся, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За идею

Функции участника конфликта в Сирии заключались в охране территорий, контроллируемые террористами, а также в снабжении их медикаментами, провизией и оружием.

В пресс-службе Орджоникидзевского районного суда города Магнитогорска пояснили, что гражданин России Абдулвасит Умаров был снабжен огнестрельным оружием — автоматом Калашникова, экипирован, и принимал участие в деятельности вооруженного формирования «К» на территории Сирии, не предусмотренного законодательством данной страны. Участие продолжалось в течение нескольких месяцев. В июне 2015 года Умаров покинул незаконное вооруженное формирование и прибыл в Магнитогорск где был задержан, пояснили в ведомстве. Обвиняемый раскаялся, признал вину, что предполагает назначение ему лишь двух третей от предусмотренного законом наказания.

В пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска сообщили, что Умаров был признан виновным в совершении преступления согласно части 2 статьи 208 УК РФ (Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании).

Магнитогорец приговорен к четырём годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также осужденному назначили ограничение свободы на 1 год с запретом менять место жительства и ограничением выезда из Магнитогорска.

Отметим, случаи участия южноуральцев в незаконных вооруженных формированиях и в запрещенных в России организациях, не единичны. Это связано с деятельностью эмиссаров вовлекающих в запрещенные организации. Так, в июне 2015 года был задержан, а затем отдан под суд 23-летний Темрхан Тлеугабилов. Молодой человек занимался созданием террористического сообщества, призывал к экстремизму, убеждал людей воевать против немусульман с оружием в руках, готовил их к отправке в Сирию.

Также силовые органы Челябинской области периодически пресекают деятельность вербовщиков из южноуральских ячеек «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Так, 1 июня 2016 года сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали трех членов этой организации. А ранее, 5 февраля 2016 года пятерых членов «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России) Московский окружной военный суд приговорил к срокам от 5,5 до 17 лет заключения с отбыванием наказания в колонии строго режима.