Севастополь, 16 сентября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Особенностью выборной кампании в Севастополе стала активизация борьбы за голоса избирателей в интернете. Созданы серии фэйковых сайтов, внешне дублирующие основные сайты конкурентов-кандидатов, через которые и вбрасывался компромат. Там же отрабатывает свой хлеб армия комментаторов «на ставке». В соцсетях появилась масса новых персонажей, живо и с юморком рассказывающих инсайд «о подковерных играх и подводных течениях».

Грядет большая уборка

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Основная борьба развернулась между тремя кандидатами-одномандатниками: Дмитрием Беликом от «Единой России», адмиралом, депутатом Госдумы Владимиром Комоедовым от КПРФ и ресторатором Олегом Николаевым от «Партии Роста». Последний, впрочем, предпочитает называть себя «соратником Алексея Чалого» и главой общественной организации «Служу Севастополю».

Бросилось в глаза и обилие наружной рекламы, загадочно бессмысленных листовок. Штабы копируют листовки конкурентов. Креативщики в этом году предельно лапидарны и не тратятся на слова — просто печатают фамилии конкурентов, играя всего лишь шрифтами и знаками препинания. Зато листовками, как ковром, тщательно покрыты каждый столб, свободная стена, двери подъездов и даже театральные тумбы в центре. Это вызывает раздражение у севастопольцев и претензии у избирательной комиссии.

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«…Белик? или Николаев? Лучше Комоедов», «…Предательство или Верность?». «.упадок или Развитие?» — вот образчики работ нынешних политтехнологов. На днях адмирал Комоедов сделал официальное заявление о том, что его предвыборный штаб не имеет отношения к распространению данной полиграфической продукции и назвал ее провокацией.

Сайт «Форпост», который подконтролен Алексею Чалому, акцентировал внимание на поимку ночных расклейщиков из штаба Белика с агитацией против Николаева. Как утверждает сайт «Примечания», принадлежащий кандидату Олегу Николеву, больше всего немотивированных обвинений в медиапространстве направлено в адрес именно Николаева. Утверждается, что клон сайта разместил анонс о якобы открытии гей-клуба в Севастополе — как совместного проекта Николаева и владельца московского ночного клуба «Шанс» Павла Чаплина. И так до бесконечности и до уныния…

«Началась самая грязная «последняя неделя». Улицы обклеены агитационным мусором, который по карману только развратному и беспринципному денежному мешку. Тотальное мочилово конкурентов, разгул грязных технологий, которых Севастополь никогда не видел — пока в избирательный процесс не включился бизнесмен Николаев. Его, конечно, мы раздраконили со всеми многочисленными силами, которые объединились против этого понтярщика, вот он и не выдержал — начал кампанию по дискредитации выборов как таковых и их срыву. Пошел, как этот деляга из 90-х любит говорить, по беспределу», — написал некто Денис Апостолаки в Фэйсбуке.

Отметим, что в этом году особенно массово народ «пошел в депутаты» местных органов самоуправления. Свою удачу испытают 552 кандидата, а мандатов всего 120. Конкурс составляет 4,6 человека на место.

Судя по данным избиркома, здесь наиболее активна «Партия Роста», выставившая максимально возможное число кандидатов по каждому из 10 округов.

Как сообщает сайт «Информер», команда бывшего народного мэра и нынешнего депутата Чалого, имея мандаты «Единой России» в Законодательном Собрании Севастополя, на выборах в муниципалитеты идёт под флагами «Партии Роста».

Доказательством этому послужили списки кандидатов на сайте избиркома в муниципальные округа — от «Партии Роста» в них практически вся редакция телеканала НТС, подконтрольного Чалому. «Журналисты НТС молятся на своего гуру и никогда бы не пошли на такое предательство без благословения хозяина», — пишет издание. Кроме того, в списках муниципальщиков от этой партии — сын члена главы фракции «Единая Россия» в Заксобрании Вячеслава Аксёнова.

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Но вернемся снова к словам пророка-эксперта из Фэйсбука Апостолаки: «Без всяких цифр и прогнозов. Результат «ЕдРа» — это Путин, Медведев и Аксенов минус Чалый с его «сторонниками». Алтабаева будет голосовать за «Партию роста», которой > 2 процентов не светит. Результат Белика — это рейтинг «ЕдРа» минус негативный рейтинг Белика. Результат Николаева — это бабло плюс поддержка Овсянникова плюс рейтинг Чалого минус негативный рейтинг Николаева. Результат Комоедова — ностальгия».