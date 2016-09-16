Братислава, 16 сентября, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Совместная оборона внезапно стала злободневной темой на саммите Европейского Союза в Братиславе 16 сентября, передаёт The Associated Press.

Американский «зонтик безопасности» отныне свернут

Тема общих усилий для защиты Европы поднята лидерами ЕС спустя десятилетия, когда коллективная оборона была преимущественно прерогативой США и НАТО.

Никто из глав правительств не предлагает создать европейскую армию с танками и истребителями с опознавательными знаками ЕС. Однако на саммите в словацкой столице лидеры 27 стран-членов обозначили единую оборону одной из тех целей, которые продвинут блок в его развитии.

«Нет континента, нет союза, если нет обороны», — заявил президент Франции Франсуа Олланд.

Лиссабонский договор, который вступил в силу в 2009 году, предусматривал механизм постоянного сотрудничества в области обороны внутри ЕС. Но расхождения среди стран-членов оставили эту тему в тени большинства предыдущих встреч европейских лидеров.