Москва, 16 сентября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Дмитрий Медведев призвал граждан России принять участие в выборах 18 сентября 2016 года, опубликовав видеообращение в своем Instagram.

instagram.com Обращение Дмитрия Медведева к россиянам

Глава правительства и партии «Единая Россия» отметил, что выборы проходят в обстановке сильного внешнеполитического давления и экономического кризиса, поэтому наша страна нуждается в ответственных решениях ответственных политиков. По мнению Дмитрия Медведева, именно такие люди состоят в партии «Единая Россия». Он подчеркнул, что эти люди «знают что делать, следуют курсу президента и отвечают за свои слова».

Кроме того, глава российского правительства напомнил о важности исполнения каждым человеком своего гражданского долга и призвал воспользоваться правом выбирать свое будущее.