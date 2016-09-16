Махачкала, 16 сентября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В Дагестан доставили 26 карет «скорой помощи» и 58 школьных автобусов, выделенных в рамках реализации двух государственных программ, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе администрации Махачкалы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Среди автомобилей скорой медицинской помощи 26 единиц марки «УАЗ» класс В и одна автомашина «ФОРД» класс С. Транспортные средства были выделены республике по госпрограмме «Модернизация здравоохранения» по истечении срока эксплуатации 95 автомобилей скорой помощи.

«Ранее уже было поставлено за счет федерального бюджета 145 единиц автомобилей скорой медицинской помощи. Сегодня общая потребность Дагестана в автомобилях скорой медицинской помощи составляет более 455 единиц», — отметил собеседник.

Кроме того, в Махачкалу в рамках программы «Школьный автобус» были доставлены 58 единиц школьного транспорта для нужд 36 муниципальных образований. Реальная потребность в школьных автобусах в республике сегодня составляет 319 единиц.

Все автомобили были пригнаны на площадь имени Ленина в Махачкале сегодня в 11:00. Далее они направились к местам своего назначения.

Как сообщалось ранее, в 2015 году Дагестану были выделаны субсидии на закупку пассажирских автобусов для расширения автопарка общественного транспорта в Махачкале. В дальнейшем более 439 млн рублей были направлены на покупку 60 автобусов «НЕФАЗ» вместимостью по 100 человек каждый.