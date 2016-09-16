Великий Новгород, 16 сентября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Личный состав органов внутренних дел Новгородской области с утра сегодняшнего дня, 16 сентября и до 8 утра 19 сентября переведён на усиленный вариант несения службы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления внутренних дел, для обеспечения правопорядка и общественной безопасности с 16 по 19 сентября будет задействовано свыше 1800 сотрудников органов внутренних дел Новгородской области.

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Кроме того, к охране правопорядка в период выборов будут привлекаться представители народных дружин и сотрудники частных охранных организаций.

Отметим, что численность избирателей в Новгородской области — более 512 тысяч человек.

После поступления бюллетеней в избирательные комиссии помещения избирательных участков и прилегающих к ним территорий обследуются кинологами с собаками, после чего сотрудники полиции возьмут участки под круглосуточную охрану.

По окончании выборов и подсчёта голосов полицейскими обеспечат сопровождение бюллетеней в помещения территориальных избирательных комиссий и далее — в Избирательную комиссию Новгородской области.

Напомним, 18 сентября в Новгородской области состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва, депутатов Новгородской областной думы шестого созыва. Пройдут выборы в органы местного самоуправления в Великом Новгороде, Валдайском, Мошенском, Окуловском, Солецком, Чудовском и Шимском районах.

Голосование будет проходить на 540 постоянных и четырёх временных избирательных участках.