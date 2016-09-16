Москва, 16 сентября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в телефонном разговоре с государственным секретарем США Джоном Керри указал ему, что в предоставленном американцами списке группировок оппозиции в Сирии содержится целый ряд откровенно террористических отрядов, тесно сотрудничающих с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

Сообщается, что в ходе разговора Лавров обратил внимание на нарушение РПБД (режима прекращения боевых действий) незаконными вооруженными формированиями и призвал американскую сторону быстрее выполнить обещание об отделении подразделений умеренной оппозиции от «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и прочих террористических группировок, на которые перемирие не распространяется.

Также Лавров подчеркнул, что в полученном от американской стороны списке группировок, подписавших с США договорённость о соблюдении РПБД, содержит целый ряд откровенно террористических отрядов, тесно сотрудничающих с «Джабхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ).

Кроме того, Лавров выступил за предание гласности всего пакета российско-американских договорённостей, который был окончательно согласован на встрече министров иностранных дел России и США 9 сентября.