Калуга, 16 сентября, 2016, 18:41 — ИА Регнум.



teatrkaluga.ru Эмблема театрального фестиваля.

Спектаклем «Месяц в деревне» по Ивану Тургеневу Российского государственного академического театра имени Федора Волкова из Ярославля сегодня, 16 сентября, открылся VI Всероссийский театральный фестиваль «Старейшие театры России в Калуге», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации организаторов фестиваля, на сцене калужского областной драмы выступят театры, которым исполнилось более 100 лет. Среди них театральные коллективы из Калуги, Кинешмы, Оренбурга, Пензы, Рыбинска, Рязани, Севастополя, Тулы, Ярославля. Почетным гостем фестиваля станет театр из Грузии со своим спектаклем «Холстомер. История лошади» по прозе Льва Толстого в исполнении коллектива Тбилисского академического русского театра имени А.С.Грибоедова.

В рамках калужской театральной фиесты состоится 1-й фестиваль моноспектаклей «Актер & Коврик» и пройдет финал конкурса инсценировок русскоязычной прозы «По мотивам…». Любители театра также смогут побывать на мастер-классах известных режиссеров и актеров, посетить фотовыставки.

Жюри фестиваля возглавила звезда сцены, известная актриса театра и кино, писальница Ольга Яковлева, а художественным руководителем фестиваля стал ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.

Театральный праздник в Калуге продлится по 25 сентября.

Напомним, Всероссийский театральный фестиваль «Старейшие театры России в Калуге» возник 14 лет назад благодаря инициативе коллектива Калужского областного драматического театра, в целях сохранения и приумножения лучших традиций отечественной драмы.