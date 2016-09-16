Иваново, 16 сентября, 2016, 18:39 — ИА Регнум. В популярных у туристов городах Ивановской области планируют ввести курортный сбор. Собранные таким образом средства будут направлены на дальнейшее развитие курортов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Палех — город лаковой миниатюры

По информации пресс-службы, введение курортного сбора, разработка новых туристических маршрутов, развитие сельских гостевых домов и речных пассажирских перевозок обсуждались 16 сентября на встрече губернатора Ивановской области Павла Конькова с представителями туристической индустрии.

«Курортный сбор необходимо вводить, но не тотально. Например, в таких оформившихся туристических центрах, как город Плес, разумный сбор нужно вводить. Это позволит местному бюджету в каком-то объеме окупить затраты на обеспечивающую инфраструктуру и направить полученные средства на ее дальнейшее развитие. Другое дело, что величина самого сбора должна быть точно посчитана, чтобы не обременять туриста, но в то же время иметь эффект», — приводит слова Павла Конькова пресс-служба.

Основными туристическими направлениями Ивановской области являются города Плес, Шуя, Палех, Кинешма, Иваново. За 2015 год Ивановскую область посетили более 770 тыс. туристов. По сравнению с 2014 годом туристический поток в регион увеличился на 6%. В регионе развивается сельский гостевой туризм. На территории области работает 86 гостевых домов.