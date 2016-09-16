Иваново, 16 сентября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. В Ивановской области завершена газификация деревень Пичугино и Дьячево Кинешемского района. На эти цели направлено около 10 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газификация

Как уточнили в ведомстве, для реализации проекта построены газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью более 7 км. деревне Пичугино газифицировано 19 жилых домов, в деревне Дьячево — 41 жилой дом.

Проектная документация на строительство газопроводов и газификацию домов разработана за счет средств кооперативов деревень. В строительство газопроводов для деревни Дьячево вложено 3,8 млн рублей, из них 1,3 млн — средства сельского поселения, 2,5 млн рублей инвестированы ОАО «Газпром газораспределение Иваново». Для полного завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию газопровода в деревне Пичугино из областного бюджета была предоставлена субсидия в размере 5,4 млн рублей в рамках подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области».