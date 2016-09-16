Москва, 16 сентября, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Останкинский суд Москвы обязал газету «Ведомости» удалить со своего сайта статью «Сечин вьет гнездо в Барвихе» и опубликовать информацию о том, что указанная статья нарушает право на неприкосновенность частной жизни, сообщает пресс-служба суда.

regalacademy.org Удалить, нельзя размещать

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подавал иск к газете «Ведомости» о защите чести и достоинства из-за публикации в ней материала о строительстве его дома в поселке Барвиха. Истец указал, что данная статья затрагивает аспекты личной жизни: имущественное положение, место жительства членов семьи, отношения с бывшей супругой. Кроме того, истец заявил, что газета нарушила закон о СМИ, так как не получала разрешения частного лица на распространение информации о нем. В исковом заявлении Сечин просил признать нарушенным его право на неприкосновенность частной жизни и обязать учредителя газеты «Ведомости» АО «Бизнес ньюс медиа» и автора статьи уничтожить имеющиеся у них экземпляры газеты от 20 июля 2016 года.

Суд 16 сентября огласил резолютивную часть своего решения, а его полный текст стороны получат позже. Решение об обжаловании будет приниматься ответчиком после ознакомления с мотивировочной частью судебного решения.