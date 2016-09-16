Рязань, 16 сентября, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Администрация Рязани готовится к началу отопительного сезона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, включить отопление планируют уже с 19 по 25 сентября.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

«Установившийся на сегодняшний день температурный режим удовлетворяет нормативным условиям для пуска тепла», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что сначала тепло получат детские сады, школы и больницы, а только потом — жилые дома. На полное подключение потребуется 8−10 дней.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон 2015−2016 годов прошел в Рязани без крупных аварий и отключений, несмотря на то, что теплосети изношены на 85%. Летом 2016 года сообщалось, что МУП «РМПТС» в 2016 году планирует потратить на ремонт квартальных тепловых сетей около 121 млн рублей. Основные работы должны были завершиться до конца августа.