Рязань, 16 сентября, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Арбитражный суд Рязанской области признал несостоятельным должником (банкротом) банк «Ринвестбанк», передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда. Заявление подал Центральный банк России.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Иск был принят судом 17 августа 2016 года. В нем Центральный банк просит признать коммерческую организацию банкротом в связи с неспособностью выполнить требования кредиторов.

16 сентября суд вынес решение.

ИА REGNUM напоминает, что Центральный банк России 14 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Ринвестбанка». Такое решение было принято в связи с тем, что банк полностью утратил собственные средства (капитал). Кроме того, «Ринвестбанк» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Ранее в банке заявляли о том, что готовы сами подать заявление на признание себя банкротами и попросить ЦБ РФ лишить себя лицензии.