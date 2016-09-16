Ереван, 16 сентября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Посольство США В Армении профинансирует реставрацию церкви в армянском городке Мегри (на границе с Ираном). Соответствующий меморандум посол США в Ереване Ричард Миллз и врио министра культуры Армении Асмик Погосян подписали 16 сентября. Планируется, что средства на сохранение церкви Сурб Саркис и ее фресок выделит Фонд сохранения культурных ценностей посла США.

Официальный сайт посольства США в Армении Церковь Сурб Саркис в Мегри

Как отметил в ходе совместной пресс-конференции американский посол, церковь, «благодаря своим фрескам является настоящим сокровищем, как для Армении, так и для всего мира». «Правительство США придает большую важность сохранению этого и других культурных памятников в Армении — страны известной богатым культурным наследием. Проект осуществляется в сотрудничестве с Министерством культуры Армении. Прошлым летом мне удалось посетить церковь, и я впечатлен ее уникальной архитектурной и неповторимыми фресками», — подчеркнул посол США.

Миллз добавил, что грантовая программа фонда, в рамках которой будет отреставрирован храм, составляет $450 тысяч. «Кроме культурно-исторического значения реставрация церкви будет способствовать развитию туризма в Армении, а значит и экономики», — отметил посол.

По словам Миллза, при поддержке фонда в Армении были осуществлены работы по сохранению и консервации средневековой крепости Даштадем, пещеры Арени, средневекового моста в Гарни и многих других культурных объектов.

В свою очередь Асмик Погосян отметила, что работы в Мегри стартуют в 2016 году и продлятся два с половиной года. Она добавила, что в работах примут участие лучшие специалисты. «Проводимые работы помогут нам восстановить целую историческую эпоху в таком важном историко-культурном центре Армении как Мегри», — отметила Погосян.

Проект реставрации церкви осуществляется в рамках четырехлетней программы «Моя Армения», направленной на представление Армении в качестве туристического центра. Программа нацелена на сохранение национальной культуры посредством развития культурного туризма. Бюджет, стартовавшей в 2015 году программы «Моя Армения», составляет $5 млн.

Церковь Сурб Саркис (Ованнес) Покр Таха Мегри была построена в XVII веке. Она является своеобразным образцом армяно-персидской архитектуры.

Мегри — город на юге Армении, в Сюникской области. Он расположен в 8 км от армяно-иранской границы. В Мегри расположен отряд Пограничного управления ФСБ России, в задачу которого входит охрана армяно-иранской границы. Там же действует единственный КПП между Арменией и Ираном.