Калуга, 16 сентября, 2016, 18:21 — ИА Регнум.



Мусорная свалка

Решение о закрытии мусорного полигона в калужском пригороде Ждамирово вынес Калужский областной суд, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В многомесячном деле о мусорной свалке, угрожающей безопасности полетов в Международном аэропорту «Калуга» наконец-то поставлена точка.

Еще в прошлом году Калужская транспортная прокуратура вынесла предписание закрыть ждамировскую мусорную свалку, так как захороненные там твердые бытовые отходы по соседству с аэропортом «Калуга» способствует скоплению птиц, столкновения которых с воздушными судами могут повлечь авиационные происшествия.

В районный суд было направлено исковое заявление к городской управе Калуги и муниципальному унитарному предприятию «Полигон ТБО», с требованием о запрете осуществления захоронения отходов на полигоне и его закрытии. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

Между тем в городской управе Калуги считают, что птиц на свалке нет. К тому же, по мнению чиновников в аэропорту стоит система, воспроизводящая запись птичьего крика, который отпугивает пернатых.

По информации местных СМИ, многие калужане опасаются, что если мусорная свалка все же будет закрыта, то это повлияет на рост коммунальных платежей, что непременно ударит по их кошелькам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению калужских экологов расположение мусорной свалки в радиусе 15 км от аэропортов запрещено нормативно-правовыми актами в области функционирования воздушного транспорта. Однако в Калуге меры по переносу полигона твердых бытовых отходов пока не приняты.