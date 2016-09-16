Саратов, 16 сентября, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Следственным отделом по Ленинскому району Саратова СУ СУКР региона по результатам доследственной проверки в отношении 72-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 31 июля по 12 сентября 2016 года 72-летний мужчина, находясь по месту жительства в поселке Жасминный города Саратова, используя беспомощное состояние 12-летней соседки, совершал в отношении нее иные действия сексуального характера.

Указанное стало известно родителям потерпевшей, которые обратились в правоохранительные органы и рассказали о случившемся.