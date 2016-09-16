Калуга, 16 сентября, 2016, 18:05 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Качество питания в детских садах региона возьмут под свой контроль депутаты калужского областного парламента.

Как сообщили 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, парламентариями принято решение создать профильную рабочую группу, которая выработает рекомендации по совершенствованию системы организации питания детей, а также законодательства в этой сфере.

По мнению председателя Законодательного собрания Николая Любимова, одним из вариантов решения данной проблемы, могло бы быть законодательное требование организации питания строго по ГОСТам. «Это было бы более затратно для бюджета, но безопаснее и полезнее для здоровья дошкольников. Рабочая группа изучит вопрос всесторонне и не исключено, что итогом работы станет законодательная инициатива на федеральный уровень», — подчеркнул спикер калужского областного парламента.