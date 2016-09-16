Черкесск, 16 сентября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. На место в Госдуме по Карачаево-Черкесскому одномандатному округу №16 претендуют 9 кандидатов от девяти партийных объединений.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

В борьбе за депутатские мандаты участвуют Ахмед Абазов — представитель «Яблока», Валерий Аюбов — от «Справедливой России», Расул Боташев — кандидат от «Единой России», Кемал Бытдаев — от КПРФ, Мурадин Джантемиров — от партии «Зеленые», Алим Касаев — представитель ЛДПР, Олег Коджаков, выдвинутый «Патриотами России», Эдуард Маршанкулов — от «Коммунистов России» и Инна Нашева — от «Партии Роста».

Ранее из предвыборной гонки выбыли кандидат от партии «Родина» Азрет Караев и кандидат от партии «Гражданская платформа» Казим Хубиев. Также избирком Карачаево-Черкесии отказал самовыдвиженцу Алию Тоторкулову в регистрации в кандидаты в депутаты Госдумы. Верховный суд установил, что претендент в кандидаты скрыл факт судимости.

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Стоит отметить, что не все депутаты одинаково активно вели предвыборную агитацию. Так, на дебаты в отведенное для партий бесплатное эфирное время приходили регулярно претенденты на депутатские мандаты лишь от двух партий. В связи с этим кандидат от «Коммунистов России» Эдуард Маршанкулов обвинил кандидатов от других партий, участников в выборах в Госдуму РФ, в срыве дебатов, отсутствии политических программ и даже в трусости.

Ходом избирательной кампании в Карачаево-Черкесии была обеспокоена и глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что намерена лично разобраться с нарушениями в республике, тем более, что «есть основания полагать о применении административного ресурса».

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Напомним, в единый день голосования в Карачаево-Черкесии будут выбирать главу республики, депутатов в Госдуму и депутатов представительных органов муниципальных образований КЧР. По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», число избирателей в регионе составляет 306 254 человека. В субъекта в день выборов будут открыты 249 избирательных участков и 12 территориальных избирательных комиссий.