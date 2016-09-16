Москва, 16 сентября, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Александр Романович («Справедливая Россия») обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой в связи с нарушениями избирательного законодательства в Можайском и Рузском районах Московской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, в направленном письме Романович, в частности, ссылается на обращения избирателей в связи с тем, что в Можайске руководство 198-го комбината КЖИ изделий заставляет инженерно-технический персонал (инженеры, мастера, начальников цехов) брать открепительные удостоверения и ехать голосовать в Москву.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Для этого уже заказано несколько бесплатных автобусов, однако куда именно людям предстоит ехать голосовать хранится в тайне», говорится в документе. «Эта ситуация вызывает крайне недовольство персонала завода, по их словам, в случае отказа брать открепительное удостоверение, им грозят увольнением. По словам источников, схожая информация на других предприятиях района», — говорится в обращении.

Кроме того, отмечает парламентарий, региональное отделение «Справедливой России» в Московской области сообщило о следующем нарушении: отделение партии оплатило договор на размещение билбордов в городе Можайске до конца сентября 2016 года. Размещение и изготовление баннеров было оплачено из избирательного фонда партии в соответствии с законодательством. «Сегодня партия получила уведомление о том, что на 17 и 18 сентября баннеры партии с изображением Сергея Миронова будут удалены вечером 16 сентября «в связи с днем тишины». При этом по данной причине снимаются только билборды партии «Справедливой России», а другие остаются на своих местах», — отмечает Романович, указав на то, что такие действия со стороны владельцев рекламных конструкций нарушает ст. 63 часть 4 закона о выборах депутатов Госдумы, согласно которому, агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах могут сохраняться в день голосования на прежних местах.

Депутат просит Памфилову «дать правовую оценку нарушениям выборного законодательства РФ по вышеизложенным фактам в Рузском и Можайском районах Московской области».