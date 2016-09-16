Бишкек, 16 сентября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию со взломом хакерами серверов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Свое мнение на этот счет глава Российского государства высказал на встрече глав-государств СНГ в Бишкеке, сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Во время выступления на узкой встрече глав-государств СНГ Путин поздравил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с успешным проведением Игр кочевников. «То, что президент Киргизии провел такие масштабные и интересные соревнования, это очень здорово, я вас поздравляю», — сказал российский лидер.

Атамабев отметил, что главным преимуществом Игр Кочевников является то, что они были совершенно не политизированными.

Затронув спортивную тему, Путин высказался по поводу недавнего взлома неизвестными хакерами базы данных WADA. В сеть попали документы, которые свидетельствуют о том, что американские спортсменки, в частности, сестры-теннисистки Уильямс (Серена и Винус), а также гимнастка Симона Байлз, принимают огромное количество мощных препаратов, имея на это разрешение от WADA.

Путин подчеркнул, что Россия не разделяет то, что делают хакеры. Однако та информация, которую вскрыли хакеры, не может не быть интересной для международного сообщества, прежде всего спортивного.

«Возникает очень много вопросов. Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Параолимпийских игр», — подчеркнул Путин.

Российский лидер сказал, что все это «не укладывается совершенно ни в какие рамки».