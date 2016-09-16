Тула, 16 сентября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. 18 сентября жители Тульской области сделают свой главный политический выбор на ближайшие годы: в единый день голосования в регионе состоятся не только выборы депутатов Государственной думы, но и — возможно, даже более важные — прямые выборы губернатора Тульской области. ИА REGNUM предлагает обзор предвыборной ситуации в регионе.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

Прямые выборы главы региона в Тульской области состоятся впервые с 2001 года. Тогда победил коммунист Василий Стародубцев. Следующие губернаторы уже назначались президентом: сначала это был Вячеслав Дудка, который в 2010 году остался на второй срок, но в 2011 году сложил полномочия из-за уголовного дела. С 2011 года губернатором Тульской области был назначен известный бизнесмен, депутат Госдумы Владимир Груздев. За четыре с небольшим года Груздев сумел завоевать симпатии многих жителей региона, а потому, когда появились слухи о его возможном уходе с поста, туляки скорее огорчились, чем обрадовались.

В феврале регион возглавил Алексей Дюмин, на период до выборов — с приставкой «врио»: Герой России, заместитель министра обороны и личный охранник президента. Решение о новом назначении заставило большинство экспертов полагать, что в регионе основной упор намерены сделать на развитие оборонной промышленности и военного направления в целом.

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Эксперт: ОПК Тульской области укрепили Героем России

Выборы в Тульской области: без сюрпризов и по плану

Собственно, этот вывод подкрепили и последующие события. Так, буквально через несколько недель после своего назначения Алексей Дюмин заявил о намерении возродить суворовское училище. Работы по строительству корпусов начались в апреле, а 1 сентября отстроенное здание приняло первых курсантов. На открытие 8 сентября приехал и президент Владимир Путин, что стало демонстрацией поддержки Дюмина. Здесь же, в Туле, президент провел совещание по развитию ОПК.

Разумеется, Тульская область — это не только ОПК. С момента своего прихода в регион Алексею Дюмину пришлось решать социальные, экономические задачи, в том числе и весьма не ординарные — например, разрешение конфликта в поселке Плеханово, где из-за угрозы сноса цыганских самостроев начались беспорядки.

На выборы Алексей Дюмин пошел как самовыдвиженец, при этом его кандидатуру поддержали сразу три партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Он же и прошел первым регистрацию — несмотря на то, что, помимо подписей для прохождения «муниципального фильтра» ему нужно было собрать и подписи жителей региона в свою поддержку.

Регистрацию также сумели пройти и три соперника Дюмина. КПРФ выдвинула на этот пост депутата Госдумы Олега Лебедева, «Коммунисты России» — экс-депутата Тульской областной думы Олега Веселова. Четвертым кандидатом в губернаторы стал выдвиженец «Партии пенсионеров за справедливость» Николай Огольцов — военный пенсионер и сотрудник «Газпрома».

Выборы в Государственную думу в регионе оказались более скандальными, чем кампания по выборам губернатора — это отмечают и в облизбиркоме. «Мы должны понимать, что кампании у нас идут одновременно. Тень от жалоб по выборам в Госдуму падает и на выборы губернатора», — заявил в конце августа на брифинге зампредседателя областной избирательной комиссии Александр Машков.

Наиболее острая борьба развернулась в одномандатных округах: здесь на два мандата претендуют 20 кандидатов, все — от партий. По обоим округам кандидатов выдвинули 10 партий, это — «Единая Россия» (Владимир Афонский и Виктор Дзюба), «Партия Роста» (Елизавета Батищева, Анастасия Жукова), «Родина» (Владимир Годунов и Алексей Новгородов), «Коммунисты России» (Ильдар Абдулганиев и Олег Сахаров), КПРФ (Татьяна Косарева и Олег Лебедев), ЛДПР (Александр Балберов и Илья Киндеев), «ПАРНАС» (Роман Ефремов и Герман Конев), «Яблоко» (Владимир Дорохов и Елена Коновалова), «Зеленые» (Елена Сафонова и Михаил Серегин), «Справедливая Россия» (Сергей Гребенщиков и Анатолий Кузнецов). Из знакомых лиц, пожалуй, можно назвать действующих депутатов Госдумы Владимира Афонского и Олега Лебедева, а также депутата тульской гордумы Виктора Дзюбу, а также депутат облдумы Александр Балберов. Остальные фамилии тулякам говорят не много.

Жалуются кандидаты много, и в основном друг на друга: в облизбиркоме скопились две папки таких заявлений. Например, на кандидата от КПРФ поступила жалоба, что он пользуется телефоном, который оплачивается Госдумой. С заявлениями о нарушениях выступили ранее представители КПРФ и «Справедливой России». В частности, они жаловались на то, что их агитаторов обливают зеленкой. В полицию на начало этой недели поступило более 20 заявлений — по всем проводится проверка.

Две папки жалоб и зеленка: избирательная кампания в Тульской области

Самый громкий скандал, связанный с кандидатом в губернаторы и в Госдуму, произошел уже под занавес. Речь идет о видео, на котором бывшая супруга кандидата, кстати, тоже депутат, но гордумы, выкладывает компромат на супруга. За Лебедева вступилась его нынешняя жена, тележурналистка, что, впрочем, не сильно помогло. В результате, по данным местных СМИ, партийцы обратились к Геннадию Зюганову с просьбой разобраться с обвинениями в адрес Лебедева.

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва в России пройдут 18 сентября. На выборах депутатов Государственной думы в декабре 2011 года в Тульской области явка составила 72,8%. За «Единую Россию» проголосовали 61,3% избирателей, за КПРФ — 15,1%, «Справедливую Россию» — 8,5%, ЛДПР — 9,2%. В Государственной думе шестого созыва Тульскую область представляют шесть депутатов: Владимир Афонский («Единая Россия»), Игорь Зотов («Справедливая Россия»), Борис Зубицкий («Единая Россия»), Олег Лебедев (КПРФ), Дмитрий Савельев («Единая Россия») и Надежда Шайденко («Единая Россия»).