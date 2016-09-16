Ставрополь, 16 сентября, 2016, 17:38 — ИА Регнум.



monicore Украшение с сапфиром

В Ставрополе на заводе «Монокристалл» концерна «Энергомера» будут выращиваться гигантские сапфиры весом до полутонны. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров запустил в Ставрополе комплекс по выпуску кристаллов искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Строительство комплекса стоимостью свыше 2 млрд рублей велось два года. Это производство не имеет своих аналогов во всем мире.

Завод разработал собственную технологию по выращиванию сапфиров больших и сверхбольших диаметров весом от 120 до 440 килограммов. На протяжении последнего года налажен серийный выпуск таких кристаллов.

Из сверхбольших сапфиров будут изготавливаться пластины диаметром от 6 дюймов для производства светодиодов.

Мировые флагманы в сфере электроники заинтересованы в сотрудничестве со ставропольским предприятием.

«Ваш завод — важный элемент экономики и экспортного потенциала региона, и я желаю вам освоения новых рынков. Направленные на это инициативы всегда будут поддержаны», — отметил на открытии производства глава Минпрома РФ.

Ранее «Монокристалл» уже пользовался господдержкой в размере 320 млн рублей, что привело к удвоению объемов производства и сохранению технологического лидерства в мире.

Отметим, что «Монокристалла» — крупнейшее в мире предприятие по производству синтетических сапфиров. Его доля на мировом рынке составляет 27%. Эта продукция востребована в производстве светодиодов высокой яркости, крупной и среднесерийной оптики, мобильной электроники, часов и других товаров высокого ценового диапазона. Завод также производит пасты для солнечных батарей.