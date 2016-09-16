Челябинск, 16 сентября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. В Челябинске сегодня, 16 сентября, состоялось торжественное вручение сертификата на постройку уличной спортивной площадки общего доступа для подготовки к сдаче норм ГТО и вовлечения молодежи к спортивному образу жизни, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо вручения сертификата, на мероприятии отмечался день рождения Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК), которой 16 сентября исполнилось три года. Также праздник дополнила праздничная легкоатлетическая эстафета — восемь по 100 метров.

Сертификат получил челябинский спортивный клуб «Уральский сокол», действующий при Южно-Уральском госуниверситете. Клуб стал победителем конкурса в Уральском федеральном округе. Сертификат на постройку спортплощадки вручала координатор студенческих спортивных клубов в Уральском федеральном округе Оксана Яковлева. Получил желанный приз директор Института спорта, туризма и сервиса Вадим Эрлих.

«Спортивная площадка состоит из спортивных снарядов уличного исполнения, это турники, стенки, брусья и прочее. Все будет построено для сдачи «Студзачетов АССК России», которые представляют аналог норм ГТО и будут предварять уже их сдачу. Спортивная площадка будет находиться на территории нашего университета — ЮУрГУ. Доступ к ней, в принципе, будет свободный», — пояснила руководитель челябинского спортивного клуба «Уральский сокол», участник АССК в Уральском федеральном округе Екатерина Калугина.

Вместе с тем участники мероприятия, студенты пришедшие на праздник, отмечают, что у деятельности в спортивных клубах есть несколько преимуществ. Первое, — это очевидная польза от спортивного образа жизни, второе, — профессиональный опыт, который пригодится в последующей карьере, так называемые социальные лифты, и, третье, — это вклад в развитие российского спорта на благо страны, патриотическое чувство, недооценивать, которое никто не собирается, — рассказали студенты-спортсмены, участники мероприятия.

На мероприятии, кроме челябинских студентов, состоящих в клубе «Уральский сокол», присутствовали гости, студенты из соседнего Екатеринбурга. На торжественном мероприятии выступили представители АССК, представители Института спорта, туризма и сервиса. Выступил и почетный гость мероприятия — член российской параолимпийской сборной, победитель альтернативных соревнований на базе центра в Новогорске Вадим Алешкин. Он напутствовал молодых спортсменов на новые свершения и пожелал успехов в запланированных спортивных начинаниях.

Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (АССК России) создана в 2013 году с целями развития массового студенческого спорта и популяризации здорового образа жизни. Ассоциация объединяет более 200 студенческих спортивных клубов по всей России, и призвана вовлекать студентов для духовного и физического развития. Импульсом к созданию Ассоциации послужила встреча представителей студенческих спортивных клубов с президентом РФ Владимиром Путиным 24 января 2013 года. На ней глава страны поддержал инициативу актива, что дало старт развитию объединения.

Отметим, сегодня, 16 сентября, в третий день рождения АССК, в восьми городах (Ярославль, Сыктывкар, Пятигорск, Челябинск, Новосибирск, Оренбург, Краснодар, Владивосток) прошли праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Ассоциации. Были вручены призы — спортивные площадки, а также во всех городах состоялись праздничные эстафеты — восемь по 100 метров, результаты которых будут сопоставлены между всеми участниками.