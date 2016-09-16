Тамбов, 16 сентября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в торжественном открытии инкубатора на строящейся в регионе Токаревской птицефабрике. Предприятие рассчитано на производство 105 млн штук инкубационного яйца в год, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Цыплята

Новый инкубатор построен в рамках создания вертикально интегрированного птицеводческого комплекса группой агропредприятий «Ресурс» в Токаревском районе. Глава администрации области Александр Никитин, посетивший инкубатор после открытия, отметил высокую технологичность процесса.

Строительство инкубатора было начато в 2013 году. Однако по-настоящему работа закипела лишь после вхождения ОАО «Токаревская птицефабрика» в состав группы агропредприятий «Ресурс» в апреле 2015 года. И уже к сентябрю 2016-го все работы по созданию данного проекта успешно завершены. Объем инвестиций составил 735 млн рублей. Численность персонала инкубатора — 87 человек. Средняя заработная плата — 25 тыс. рублей в месяц.

Осознавая важность проект, поддержку оказала региональная власть. Она обеспечила проект дорогами и инженерной инфраструктурой, создав основу для строительства мощного комплекса.

По словам директора направления «Выращивание» ОАО «Токаревская птицефабрика» Ерестема Шантыза, три недели и восемь часов проводит яйцо в инкубаторе. После чего появятся цыплята. К этому времени будет открыта первая из семи площадок для выращивания бройлеров, а также комбикормовый завод. Кроме того, в структуре комплекса будут функционировать два элеватора, птицеперерабатывающий комбинат и складские помещения для хранения охлажденной и замороженной готовой продукции.

Александр Никитин особенно подчеркнул: токаревский проект внесет огромный вклад в развитие АПК региона. «Можно говорить про цифры, можно про инвестиции. Но, как всегда, я говорю про сердцевину, то есть две с 2,5 тыс. рабочих мест. Это не просто рабочие места, это высокотехнологичные рабочие места, потому что техпроцесс, который мы увидели, требует высокой подготовки, обучения, переобучения персонала. К тому же это решение проблем занятости населения не только Токаревского, но и близлежащих Жердевского и Знаменского районов», — отметил глава региона.

Предполагаемый объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет области составит 200 млн рублей в год. Совокупный объем инвестиций составит 10,5 млрд рублей собственных и заемных средств. Финансовым партнером проекта выступает АО «Россельхозбанк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Токаревская птицефабрика включает в себя 11 производственных объектов, в том числе инкубатор, семь площадок выращивания, комбикормовый завод, цех по производству органических удобрений. Их строительство ведется на территории Токаревского и Жердевского районов с 2013 года. Запуск птицефабрики позволит создать порядка свыше 2200 рабочих мест, получить дополнительные налоговые поступления в бюджет, а также в 2,5 раза увеличить производство мяса птицы в Тамбовской области. При этом Токаревская птицефабрика станет самой крупной в регионе.