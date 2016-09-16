Волгоград, 16 сентября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В Волгоградской области выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва могут ознаменоваться рядом провокаций. О возможных спланированных нарушениях законодательства на избирательных участках жителей региона предупредил избирком области, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

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Как заявил председатель ИКВО Геннадий Шайхуллин, «звонки» о готовящихся нарушениях в единый день голосования поступали в избирательную комиссия в течение избирательной кампании неоднократно.

«Сообщалось о различных методах, которые готовятся и, возможно, будут применяться 18 сентября», — сказал глава облизбиркома, обратив внимание на возможное использование фальшивых открепительных удостоверений, на вероятность организации выноса бюллетеней с целью дальнейшей фото‑ и видеофиксации постановочных «вбросов».

«Это далеко не полный перечень возможных провокаций. Сегодня этими задачами занимается целая группа подготовленных людей — потенциальных правонарушителей», — предостерег Геннадий Шайхуллин.

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По словам Геннадия Шайхуллина, цель этих действий — поставить под сомнение легитимность выборов в регионе, сорвать работу комиссий, создать почву для дестабилизации политической ситуации.

Напомним, на попытки изготовления сфальсифицированных открепительных удостоверений в рамках видеоконференций неоднократно обращал внимание заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Обеспечить прозрачность избирательного процесса и минимизировать возможность правонарушений на избирательных участках в единый день голосования помогут камеры видеофиксации, установленные на всех 1531 УИК. В городе-герое Волгограде дополнительным средством контроля станет видеонаблюдение на всех 318 избирательных участках, прямая трансляция которого будет организована на сайте webvyboryedg.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования жители Волгоградской области изберут новый состав депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва. Принять участие в голосовании имеют право более 1, 9 млн избирателей.