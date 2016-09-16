Е С хочет принудить Лондон отказаться от Brexit;

снизил ключевую ставку до 10 процентов;

Центробанк Р оссии снизил ключевую ставку до 10 процентов;

Новый посол США на Украине заявила, что Крым может вернуться Украине по «прибалтийскому сценарию»;