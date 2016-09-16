Радио REGNUM: первый выпуск за 16 сентября
Москва, 16 сентября, 2016, 17:12 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- ЕС хочет принудить Лондон отказаться от Brexit;
- Центробанк России снизил ключевую ставку до 10 процентов;
- Новый посол США на Украине заявила, что Крым может вернуться Украине по «прибалтийскому сценарию»;
- Президент Польши считает подозрительным, что Россия не отдает обломки Ту-154;
- Китай строит альтернативу МКС;
- КНДР смогла добиться высокой точности своих баллистических ракет.