Москва, 16 сентября, 2016, 17:12 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • ЕС хочет принудить Лондон отказаться от Brexit;
  • Центробанк России снизил ключевую ставку до 10 процентов;
  • Новый посол США на Украине заявила, что Крым может вернуться Украине по «прибалтийскому сценарию»;
  • Президент Польши считает подозрительным, что Россия не отдает обломки Ту-154;
  • Китай строит альтернативу МКС;
  • КНДР смогла добиться высокой точности своих баллистических ракет.

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