Киев, 16 сентября, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Украинский парламент должен принять два закона для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро. Об этом во время совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Обговорили вопросы относительно плана реформ в стране и макрофинансовой поддержки. Тут есть ряд решений, которые должна принять Украина, чтобы завершить этот процесс, т. е. чтобы мы получили второй транш в размере 600 млн евро прямой макрофинансовой поддержки в бюджет Украины. Но для этого необходимо чтобы парламент принял несколько решений, несколько законов, которые предусмотрены планом нашего сотрудничества по макрофинансовой помощи… Это вопрос принятия закона о независимом регуляторе на рынке коммунальных услуг, который есть уже в парламенте… Второй вопрос — это торговые ограничения, которые были введены Украиной и по которым необходимо определиться относительно соответствия их Соглашению об ассоциации. Там есть определенные проблемы, связанные с тем, что закон, который был принят парламентом, имеет определенные признаки нарушения этого соглашения, и это необходимо исправить», — пояснил Гройсман.

При этом премьер уверил, что будут проведены консультации с народными депутатами, чтобы урегулировать вопрос торговых разногласий с ЕС. «Мы должны согласовать украинское законодательство относительно наших торговых отношений с Европейским Союзом, а с другой стороны — сохранить наш национальный интерес», — пояснил он.

По его словам, Украина продолжает переговоры с ЕС в вопросе увеличения торговых квот для украинского бизнеса на европейском рынке. «Мы будем работать над тем, чтобы усилить преференции украинских товаропроизводителей. Этот процесс сегодня продолжается. Мы хотим больше поставлять товаров украинского происхождения на рынки Европейского Союза. Сегодня эта работа продолжается», — сказал Гройсман.

Напомним, 13 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом с учетом замечаний закон о повышении на год вывозной пошлины на лом черных металлов с EUR10/тонна до EUR30/тонна с одновременной отменой регистрации импортных контрактов. Данный закон лоббировали украинские металлурги, которые испытывают острую нехватку лома, а ЕС критиковали подобное намерение Киева. Также ЕС давит на Украину по вопросу экспорта леса, который в Киеве сейчас остановили из-за катастрофического упадка ресурсной базы.