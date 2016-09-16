Владимир, 16 сентября, 2016, 17:02 — ИА Регнум. На АО «Покровский завод биопрепаратов», который расположен в Петушинском районе Владимирской области, введен карантин по африканской чуме свиней, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление, подписанное губернатором Светланой Орловой.

Алла Осінь Африканская чума свиней

Инфицированным объектом признан тиражных цех предприятия. Теперь здесь запрещено посещение его сотрудниками (за небольшим исключением). Кроме того, должны быть убиты все животные.

Карантин продлится 30 дней до окончания всех мероприятий.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация с АЧС во Владимирской области намного спокойней, чем, к примеру, в соседней Рязанской области. Здесь был введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена торговля свининой на рынках, а также были введены ограничения на ввоз животных и мяса из нескольких регионов РФ. В конце августа 2016 года очаг африканской чумы свиней был выявлен на территории откормочной площадки ООО «Вердазернопродукт», которое является одним из крупнейших свинокомплексов в Рязанской области.