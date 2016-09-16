Калуга, 16 сентября, 2016, 17:00 — ИА Регнум.



nversia.ru Нож

Более десяти ударов ножом в спину и живот 17-летнему подростку нанес его 20-летний родственник, сообщила 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM, старший следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Мария Гурова.

По ее словам, конфликт и последующая за ним драка произошла в частном доме села Дворцы Дзержинского района. Раненого мальчика госпитализировали, и врачи смогли оказать ему медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело и проводится следствие, по результатам которого действиям подозреваемого молодого человека будет дана юридическая оценка.