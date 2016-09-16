Брянск, 16 сентября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Жители Брянской области стали меньше получать, тратить и больше откладывать, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Брянскстата.

Evgeny Кошелек

Так, в июле 2016 года жители Брянской области все вместе получили 31,2 млрд рублей, что меньше, чем год назад, на 7,2%. При этом расходы населения также уменьшились. В июле 2016 года жители потратили примерно 30 млрд рублей, а в прошлом году — на 7,8% больше. В заначках жителей остался 1,2 млрд рублей.

В среднем каждый житель области получил 25,4 тысячи рублей, а потратил 19 тысяч рублей.

«Реальные денежные доходы в июле 2016 года по сравнению с июлем 2015 года уменьшились на 13,7 процента, реальные потребительские расходы снизились на 11,2 процента», — говорится в сообщении службы.

При этом реальные располагаемые доходы, которые остаются после вычета обязательных платежей, сократились на 16,1%.

ИА REGNUM отмечает, что, по мнению многих экспертов, экономическая ситуация стала одним из самых главных соперников кандидатов от «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Бороться в ходе предвыборной кампании им пришлось не только с конкретными соперниками, но и всеобщим недовольством уровнем жизни.