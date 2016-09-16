Черкесск, 16 сентября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В единый день голосования в Карачаево-Черкесии состоятся выборы нового главы республики. За нового руководителя региона будут голосовать депутаты республиканского парламента. Им предстоит выбирать из трех кандидатур, предложенных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Центральная площадь Карачаево-Черкесии

На рассмотрение Народного собрания представлены кандидатуры временно исполняющего обязанности главы КЧР Рашида Темрезова, председателя комитета Народного собрания КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Исмеля Биджева и заместителя председателя комитета парламента КЧР по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктора Бородкина.

Напомним, срок пребывания на посту нынешнего руководителя республики Рашида Темрезова истек в марте текущего года. Он занимал должность главы Карачаево-Черкесии с февраля 2011 года. 27 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Темрезова временно исполняющим обязанности главы Карачаево-Черкесии до выборов нового руководителя республики 18 сентября 2016 года.

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